Як "без уколів краси" прибрати зморшки на лобі: косметолог показала простой лайфхак

Зморшки на лобі доволі важко приховати косметикою і саме вони можуть видавати ваш реальний вік. Але їх можна позбутись навіть без складних і дорогих косметичних процедур.

Про те, як це можна зробити, пише косметолог Ольга Позднякова в Instagram.

Як позбутись зморшків на лобі

"Диво ліфтинг-аплікація від зморщок на лобі. Ви побачите, як піднімаються брови та погляд стає розкритим. Якщо вперше робите тейпування, то обов’язково зробіть алергопробу мінімум на 30 хвилин", - пише експерт.

Спершу потрібно підготуватись до тейпування - провести очищення, тонізування шкіри, а тоді нанести сироватку і крем за 30 хв до процедури, щоб не було набряків.

Тоді треба зробити виміри тейпу:

1-й - "скронева частина"

2-й - "середина брів"

3-й - "центр лоба"

Після цього наріжте тейпи на шматки, можете заокруглити кінці.

Як правильно нанести тейпи:

почніть із скроневої області, встановіть "якір" біля росту волосся

зробіть натяг власних тканин нагору й дивіться, як підіймається брова і розплющується око

відірвіть папірець і розкладіть тейп з невеликим натяжінням

зробіть активацію тейпу погладжувальними рухами

встановіть наступний якір за 2-3 мм і проклейти тейп так само, як і попередній

Рекомендації по тейпуванню

Тейп не повинен лягати "хвилею", це може говорити про те, що ви зробили сильний натяг тканин або ваша шкіра дуже зневоднена.

Після нанесення тейпу зачекайте 15 хв і подивіться чи немає "хвиль", і чи вам комфортно з цією аплікацією. В ідеалі ви її не повинні відчувати.

Як часто і наскільки довго робити тейпування:

носіть тейп 3-8 год, потім обережно зніміть

ефект буде з першої процедури, але короткочасний

клейте тейп 21 день поспіль, щоб виробити м'язову пам'ять, а потім двічі-тричі на тиждень на підтримку чудового результату

Зробіть фото себе "до", тоді Ви побачите явний результат і це буде вашою власною мотивацією.