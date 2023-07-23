Крутой лайфхак от косметолога, который поможет избавиться от морщин на шее (видео)
Морщины на шее, которые еще называют кольца Венеры, являются одним из признаков старения. Зачастую именно они выдают ваш реальный возраст. Сделать их менее заметными можно даже без дорогостоящих косметических процедур - достаточно выполнять определенные упражнения для шеи.
О том, как это можно сделать, пишет косметолог Ольга Позднякова в Instagram.
Почему на шее появляются морщинки
"Под красивым названием "кольца Венеры" скрывается проблема, которая знакома почти каждой женщине - выражены горизонтальные складки в области шеи. Есть множество причин их появления", - объясняет эксперт.
Какие причины появления морщин:
- генетическая предрасположенность
- возраст
- неправильная осанка
- постоянное сиденье в гаджетах (голова вниз)
- опущение платизмы
"Сегодня работаем именно с платизмой - тонкой поверхностной мышцей, опущение которой происходит быстрее, чем в другой области. Помогут простые упражнения. Приемы можете делать через день", - говорит косметолог.
Как выполнять эти упражнения
Приложите ладонь плотно под ключицей, а вторую - сверху руки. Затем сделайте небольшой наклон головы, как показано на видео, а потом тянитесь ухом вверх, после этого - подбородком. Чередуйте эти движения. Вы должны чувствовать растяжение и натяжение.
Положите ладони посередине шеи и разводите их в разные стороны, тем самым растягивая платизм. Делайте так по 10-15 раз за 2 подхода на каждую сторону.
Те же движения повторите с другой стороны.
"Если чувствуете, что естественного увлажнения кожи недостаточно во время процедуры, то нанесите немного крема", - отмечает косметолог.
Ранее мы рассказывали о том, как без уколов ботокса избавиться от морщин на лбу.
Читайте также о том, как избавиться от "гусиных лапок" возле глаз.