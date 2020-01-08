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Крушение украинского самолета в Иране: появились жуткие видео

STYLERПроисшествия    08.01.2020 - 11:13
Крушение украинского самолета в Иране: появились жуткие видео
Крушение украинского самолета МАУ в Иране (коллаж: РБК-Украина)

В авиакатастрофе Boeing 737 в Иране погибло 176 человек

Авиакатастрофа с украинским самолетом в Иране унесла жизни 176 человек, среди которых 11 украинцев (9 членов экипажа и 2 пассажира). Boeing 737 вылетел из международного аэропорта в Тегеране и уже через две минуты пропал с радаров. В сети появилось видео с места гибели пассажиров.

Сообщается, что из-за сильнейших повреждений идентификация погибших будет проведена с помощью ДНК-экспертизы. Обломки самолета и тела были разбросаны на территории около двух гектаров неподалеку от столицы Ирана. Жуткое видео можно посмотреть по ссылке.

Группы спасателей продолжают разбирать обломки на месте крушения самолета. Кроме того появилась схема с траекторией полета Boeing.

Крушение украинского самолета МАУ в Иране (видео: FRANCE 24 English)

Кроме того, очевидцам удалось снять падение горящего самолета и взрыв после удара о землю.

Крушение украинского самолета МАУ в Иране (видео: DailyNation)

    Глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко в своем twitter-аккаунте опубликовал более точную информацию о погибших при авиакатастрофе под Тегераном.

    Крушение украинского самолета в Иране: появились жуткие видео

    Список погибших в авиакатастрофе в Иране (Twitter/Вадим Пристайко)

    Основной причиной крушения самолета считается возгорание двигателя. Посольство Украины в Иране исключало возможность теракта или атаки ПВО, но потом это сообщение было удалено. В то же время в МАУ отрицают вероятность ошибки пилота.

    Тем временем президент Украины Владимир Зеленский дал поручение открыть дело по факту авиакатастрофы в Иране. Будет создана межведомственная следственная группа, которая расследует крушение воздушного судна.

    В ходе дела она проверит весь летный состав гражданского флота Украины, несмотря на выводы относительно причин катастрофы в Иране.

    Крушение украинского самолета в Иране: появились жуткие видео

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