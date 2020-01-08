Катастрофа українського літака в Ірані: з'явилися моторошні відео

Катастрофа українського літака МАУ в Ірані (колаж: РБК-Україна)

В авіакатастрофі Boeing 737 в Ірані загинуло 176 людей

Авіакатастрофа з українським літаком в Ірані забрала життя 176 осіб, серед яких 11 українців (9 членів екіпажу та 2 пасажира). Boeing 737 вилетів з міжнародного аеропорту в Тегерані і вже через за хвилини пропав з радарів. У мережі з'явилося відео з місця загибелі пасажирів.

Повідомляється, що через сильні ушкодження ідентифікація загиблих буде проведена за допомогою ДНК-експертизи. Уламки літака і тіла були розкидані на території близько двох гектарів неподалік від столиці Ірану. Моторошне відео можна подивитися за посиланням.

Групи рятувальників продовжують розбирати уламки на місці аварії літака. Крім того з'явилася схема з траєкторією польоту Boeing.

Катастрофа українського літака МАУ в Ірані (відео: FRANCE 24 English)

Крім того, очевидцям вдалося зняти падіння палаючого літака і вибух після удару об землю.

Катастрофа українського літака МАУ в Ірані (відео: DailyNation)

Глава Міністерства закордонних справ України Вадим Пристайко в своєму twitter-акаунті опублікував більш точну інформацію про загиблих при авіакатастрофі під Тегераном.

Список загиблих в авіакатастрофі в Ірані (Twitter/Вадим Пристайко)

Основною причиною аварії літака вважається загоряння двигуна. Посольство України в Ірані виключало можливість теракту або атаки ППО, але потім це повідомлення було видалено. У той же час в МАУ заперечують ймовірність помилки пілота.

Тим часом президент України Володимир Зеленський дав доручення відкрити справу за фактом авіакатастрофи в Ірані. Буде створена міжвідомча слідча група, яка розслідує катастрофу повітряного судна.

У ході справи вона перевірить весь льотний склад цивільного флоту України, незважаючи на висновки щодо причин катастрофи в Ірані.





Катастрофу в Ірані буде розслідувати прокуратура України (Telegram/Володимир Зеленський)