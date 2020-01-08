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Крушение самолета МАУ в Иране: что известно о погибших

STYLERПроисшествия    08.01.2020 - 09:31
Крушение самолета МАУ в Иране: что известно о погибших
В Иране разбился украинский самолет (коллаж: РБК-Украина)

Крушение самолета МАУ в Тегеране стало самой масштабной авиакатастрофой за годы независимости Украины

В Иране разбился украинский самолет Boeing 737, принадлежавший компании МАУ. Трагедия произошла ранним утром 8 января, сразу же после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Что известно о погибших пассажирах и членах экипажа - в материале Styler.

Сколько человек погибло

Количество погибших варьировалось на отметке 180. Позже премьер-министр Алексей Гончарук уточнил число погибших - 176 человек.

"По предварительным данным было зарегистрировано 167 пассажиров и 9 членов экипажа", - написал премьер в Facebook.

Крушение самолета МАУ в Иране: что известно о погибших

В Иране разбился украинский самолет (скрин: facebook.com/PMHoncharuk)

Кроме того, появился предварительный список погибших пассажиров. Среди них 15 граждан Украины (два пассажира, остальные - члены экипажа).

Очень много среди погибших канадцев (73 человека). Сообщается, что это студенты, которые использовали МАУ из-за низкой цены. Сегодня утром они возвращались на учебу после рождественских каникул.

Предварительный список погибших

  • граждане Украины - 15,
  • граждане Ирана - 71,
  • граждане Канады -73,
  • граждане Германии - 4,
  • граждане Великобритании - 3,
  • граждане Швеции - 8,
  • граждане Афганистана - 6.

Крушение самолета МАУ в Иране: что известно о погибших

В Иране разбился украинский самолет (фото: twitter.com/alihashem_tv)

Озвучивается две основные версии катастрофы - неисправность двигателя и то, что самолет был случайно сбит иранской ракетой при обстреле военных баз США в Ираке.

Также появился предварительный список имен погибших украинцев, его опубликовал Telegram-канал Baza.

Крушение самолета МАУ в Иране: что известно о погибших

Список погибших в Иране украинцев (фото: twitter.com/alihashem_tv)

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