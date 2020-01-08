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Крушение самолета МАУ: спасатели нашли рукописную записку среди останков

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Украинский самолет МАУ рухнул вскоре после вылета из аэропорта в столице Ирана

Украинский самолет МАУ разбился в Иране рано утром 8 января. Авиалайнер рухнул вскоре после вылета из международного аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Спасатели, работавшие на месте трагедии, обнаружили рукописную записку, написанную погибшим.

Все пассажиры и члены экипажа погибли на месте. По последним данным известно о 176 погибших, среди которых 11 украинцев - девять членов экипажа и 2 пассажира.

73 погибших - канадцы. По некоторой информации, это студенты, которые возвращались после рождественских каникул. Они использовали украинские авиалинии из-за низкой цены.

Погибших граждан Ирана - 71. Найденная рукописная записка принадлежала именно иранскому студенту. В ней молодой человек просит помощи с экзаменом у Бога.

Остальные погибшие пассажиры из Германии, Великобритании, Швеции, Афганистана.

Появился также список погибших в трагедии украинцев:

  1. Сергей Хоменко
  2. Катерина Статник
  3. Марина Микитюк
  4. Валерия Овчарук
  5. Володимир Гапоненко
  6. Юлия Сологуб
  7. Ольга Кобюк
  8. Алена Малахова
  9. Алексей Наумкин
  10. Игорь Матков
  11. Денис Лыхно
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