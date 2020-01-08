Катастрофа літака МАУ: рятувальники знайшли рукописну записку серед останків

Український літак МАУ розбився в Ірані рано вранці 8 січня. Авіалайнер впав незабаром після вильоту з міжнародного аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. Рятувальники, які працювали на місці трагедії, виявили рукописну записку, написану загиблим.

Всі пасажири і члени екіпажу загинули на місці. За останніми даними відомо про 176 загиблих, серед яких 11 українців - дев'ять членів екіпажу та 2 пасажира.

73 загиблих - канадці. За деякою інформацією, це студенти, які поверталися після різдвяних канікул. Вони використовували українські авіалінії через низьку ціну.

Загиблих громадян Ірану - 71. Знайдена рукописна записка належала саме іранському студенту. У ній молодий чоловік просить допомоги з іспитом у Бога.

Інші загиблі пасажири з Німеччини, Великобританії, Швеції, Афганістану.

З'явився також список загиблих у трагедії українців: