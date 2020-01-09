Крушение самолета МАУ в Иране: стало известно, откуда на обломках странные повреждения

Катастрофа украинского самолета в Иране 8 января унесла жизни 167 пассажиров и 9 членов экипажа, в том числе и 11 украинцев. Boeing-737 авиакомпании МАУ рейса 752 "Тегеран - Киев" по предварительной причине мог рухнуть по причине возгорания двигателя из-за технической неисправности.

После трагедии озвучивались мнения о возможном попадании в лайнер ракеты при обстреле иранскими военными американской базы в Ираке, что произошло ранее - перед вылетом самолета. Но Тегеран подобную информацию опровергает.

Также в сети появились снимки, на которых видны на фюзеляже "Боинга" типичные пробоины, которые по мнению некоторых экспертов характерны для поражающих элементов.

В то же время авиационный эксперт Владимир Попов развенчал данные объяснения повреждений на корпусе рухнувшего самолета, внешне похожих на отверстия от осколков взрывчатки.

Украинский самолет МАУ разбился в Иране, обломки фюзеляжа (фото: соцсети)

"Там горная местность. Осколки летят даже от земли. Они могли детонироваться от удара и пробить обшивку, из-за чего и кажется, что это воздействие поражающих элементов", - подчеркнул он.

Версию с терактом специалист считает маловероятной.

В Офисе президента Украины заявили, что отрабатывается несколько версий причин катастрофы самолета. На рабочем совещании под председательством Владимира Зеленского отмечалось, что пока специалисты не исследуют обстоятельства трагедии, не стоит манипулировать информацией.

В МАУ заявили, что Boeing-737 был один из лучших самолетов, последнюю проверку прошел 6 января 2019 года. На лайнере был усилен экипаж и ошибка пилотов исключена.