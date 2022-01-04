Из такой крупы получается самая вкусная кутья: запомните этот способ

Как готовят кутью

Традиционную кашу наши предки готовили из цельных зерен пшеницы, которую специально обрабатывали. По рецепту знаменитой украинской кулинарки Дарии Цвек, лучшая кутя получается из "пиханой" пшеницы.

"Пиханая" пшеница - это пропаренное горячей водой зерно, просушенное, перебранное и мягко облущенное в ступе или в макитре. Осторожно просеянное, оно без половы имеет своего роду чешую-перья.

Сейчас готовый набор для кутьи из пшеницы можно купить в любом супермаркете.

Если вы хотите разнообразия или не очень любите пшеницу, приготовьте кутью из другого зерна: перловки, ячменя, риса, овса, даже гречки и т. д.

Крупа из риса считается хорошей альтернативой

Сейчас очень популярна кутья из риса. Ее готовить проще, но и тут есть нюансы.

Чтобы правильно отварить рис, нужно стакан крупы залить полутора стаканами кипятка, плотно накрыть кастрюлю крышкой, варить рис три минуты на сильном огне, шесть - на среднем, три - на маленьком. Еще двенадцать минут, не открывая крышку, дать рису настояться на пару.

Так вы получите идеальную основу для кутьи.

Сдобрить постную кутью можно растительным молоком, медом и сухофруктами

Для этого можно использовать мак, грецкие или лесные орехи, миндаль, смесь орехов.

Для приготовления орехового и макового молока нужно распарить мак и обдать кипятком орехи, потом перетереть их в ступке, прокрутить на мясорубке, измельчить с помощью блендера до выделения белой жидкости.

Также кутью традиционно заправляют жидким медом или медовой заправкой. Для этого мед нужно растворить в кипяченой теплой (но не в кипятке) воде.

В кутью можно добавлять сухофрукты, распаренные и измельченные, вареные, замороженные фрукты и ягоды, можно из компотов и варенья, распаренный мак, орехи.

В зависимости от количества добавляемой жидкости кутья может быть полужидкой или рассыпчатой.

Кутью подают не только в канун Рождества

На Святчевер готовят богатую кутью. Это постное блюдо с разными компонентами и подсластителями.

На Щедрый вечер (Старый новый год), 13 января подают щедрую кутью. В нее добавляют сливочное масло, сливки или молоко.

Голодная кутья подается на Крещение. Это блюдо в основном состоит из зерновой основы и подсластителя.