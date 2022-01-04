З такої крупи виходить найсмачніша кутя: запам'ятайте цей спосіб

Кутя - традиційна страва українського Святвечора, який святкується напередодні Різдва. З цієї каші слід почати трапезу з появою на небі першої зірки. На ніч мисочку з кутею потрібно залишити на столі для душ померлих предків.
Як правильно приготувати кутю, і яку крупу для неї вибрати - читайте нижче в матеріалі Styler.
Традиційну кашу наші предки готували з цільних зерен пшениці, яку спеціально обробляли. За рецептом знаменитої української кулінарки Дарії Цвек, найкраща кутя виходить з "пиханої" пшениці.
"Пихана" пшениця - це пропарене гарячою водою зерно, просушене, перебране і м'яко облущене в ступі або в макітрі. Обережно просіяне, воно без полови має свого роду луску-пір'я.
Зараз готовий набір для куті з пшениці можна купити в будь-якому супермаркеті.
Якщо ви хочете різноманітності або не дуже любите пшеницю, приготуйте кутю з іншого зерна: перловки, ячменю, рису, вівса, навіть гречки і т. д.
Зараз дуже популярна кутя з рису. Її готувати простіше, але і тут є нюанси.
Щоб правильно відварити рис, потрібно склянку крупи залити півтора склянками окропу, щільно накрити каструлю кришкою, варити рис три хвилини на сильному вогні, шість - на середньому, три - на маленькому. Ще дванадцять хвилин, не відкриваючи кришку, дати рису настоятися на пару.
Так ви отримаєте ідеальну основу для куті.
Для цього можна використовувати мак, волоські або лісові горіхи, мигдаль, суміш горіхів.
Для приготування горіхового і макового молока потрібно розпарити мак і обдати окропом горіхи, потім перетерти їх в ступці, прокрутити на м'ясорубці, подрібнити за допомогою блендера до виділення білої рідини.
Також кутю традиційно заправляють рідким медом або медовою заправкою. Для цього мед потрібно розчинити в кип'яченій теплій (але не в окропі) воді.
У кутю можна додавати сухофрукти, розпарені і подрібнені, варені, заморожені фрукти і ягоди, можна з компотів і варення, розпарений мак, горіхи.
Залежно від кількості рідини кутя може бути напіврідкою або розсипчастою.
На Святчевер готують багату кутю. Це пісна страва з різними компонентами і підсолоджувачами.
На Щедрий вечір (Старий Новий Рік), 13 січня подають щедру кутю. У неї додають вершкове масло, вершки або молоко.
Голодна кутя подається на Водохреща. Ця страва в основному складається з зернової основи і підсолоджувача.
Раніше ми писали, що символізує кожну страву українського Святвечора: кутя, узвар, борщ, пампухи та інші.