Крупнейшая спортивная арена Украины может стать госпиталем для больных COVID-19

Самая большая крытая спортивно-зрелищная арена страны может стать временным госпиталем для больных коронавирусом. Речь идет о Дворце спорта в Киеве.

Об этом на своей странице в Facebook написал Михаил Радуцкий, народный депутат от "Слуги народа" и глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья.

"Госпитали планируем размещать в существующих больших помещениях - в Киеве это может быть Дворец спорта. Пока такой необходимости нет, но мы должны быть полностью готовы", - заявил политик.

Он также добавил, что по приказу президента, подготовка к развертыванию крупных инфекционных госпиталей начинается в Киеве, Одессе и Мариуполе. Такие дополнительные мобильные точки будут открываться в случае перезагрузки медицинских учреждений первой и второй волны.

"Закупается все необходимое оборудование для того, чтобы новые госпитали смогли начать работу за считанные дни", - добавил Радуцкий.

Отметим, что главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко недавно рассказал, в каких регионах могут разворачивать мобильные госпитали для пациентов с коронавирусом.

Также Ляшко сказал, когда будет озвучено решение: вернется ли Украина к жесткому карантину или нет.

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