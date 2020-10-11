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Ляшко рассказал, где будут разворачивать мобильные госпитали для больных COVID-19

Воскресенье 11 октября 2020 08:42
Ляшко рассказал, где будут разворачивать мобильные госпитали для больных COVID-19
Коронавирус в Украине (фото: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается с каждыми сутками, и больничных коек не хватает

Виктор Ляшко, главный санитарный врач, рассказал, что Министерство здравоохранения готовится развернуть мобильные госпитали для пациентов с коронавирусом в некоторых регионах.

По словам заместителя главы Минздрава, такие госпитали будут в регионах с нехваткой больничных коек. Об этом пишет НВ.

"Есть локальные населенные пункты и административные территории, в которых заполненность коек растет довольно быстро, поэтому там нужны временные мобильные госпитали и мобильные бригады, которые будут оказывать медицинскую помощь больным", - сказал чиновник.

Отметим, что по количеству новых инфицированных за сутки в лидерах за вчерашний день Харьковская, Хмельницкая, Одесская области и Киев.

Напомним, что вчера, 10 октября, в Украине была зафиксирована рекордная смертность от коронавируса. За сутки умерло 108 человек. Кроме того, за последние трое суток в стране каждый день более пяти тысяч инфицированных, и цифра близится к шести тысячам.

Ранее мы писали, что Виктор Ляшко назвал сроки, когда будет принято решение о возвращении жесткого карантина.

А вот известная инфекционист Ольга Голубовская в программе Савика Шустера рассказала, что ближайшие полгода будут для Украины самыми сложными.

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