Школьные каникулы начнутся раньше, а студентов отправят по домам: названы сроки

Школьники пойдут на каникулы раньше (скрин: facebook.com/koda.gov.ua)

Школьники этой осенью начнут отдыхать раньше

Школьные каникулы могут начаться раньше, а студенты всех форм обучения перейдут на дистанционное образование. Такие рекомендательные письма сегодня, 12 октября, направляют во все образовательные учреждения.

Дата каникул и перехода на "дистанционку" - 15 октября. С таким заявлением выступил Сергей Шкарлет, врио министра образования и науки в своем Telegram.

Каникулы в школах буду длиться с 15 по 30 октября, а студенты перейдут на дистанционную форму обучения с 15 октября по 15 ноября.



"12 октября, будет подготовлено и отправлено рекомендательное письмо к всех учреждений общего среднего образования (независимо от цвета карантинной территории) относительно установления каникул с 15 до 30 октября включительно", - написал чиновник.

На "дистанционку" рекомендуется уйти всем учащимся профессионально-технического и высшего образования (независимо от цвета карантинной зоны). При этом студенты пойдут на удаленное обучения с обязательным выездом из общежитий.



"Рекомендовать (студентам. - Ред.) перейти на дистанционную форму обучения на период с 15 октября до 15 ноября с обязательным выездом всех студентов из общежитий (при этом считаю необходимым вернуть средства за проживание студентам, которые выехали из общежитий с 15 октября до 15 ноября 2020 года)", - добавил Шкарлет.

Отметим, что информация о переносе каникул на такой ранний срок появилась еще раньше. Но источники указывали, что и детские сады уйдут на карантин. В Минобразовании такую информацию опровергли. Дошкольные учебные заведения будут работать в обычном режиме.