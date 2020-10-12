Найбільша спортивна арена України може стати госпіталем для хворих на COVID-19

Найбільша крита спортивно-видовищна арена країни може стати тимчасовим госпіталем для хворих коронавірусом. Мова йде про Палац спорту в Києві.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав Михайло Радуцький, народний депутат від "Слуги народу" і голова комітету Верховної Ради України з питань здоров'я.

"Шпиталі плануємо розміщувати у великих приміщеннях - в Києві це може бути Палац спорту. Поки такої необхідності немає, але ми повинні бути повністю готові", - заявив політик.

Він також додав, що за наказом президента, підготовка до розгортання великих інфекційних госпіталів починається в Києві, Одесі та Маріуполі. Такі додаткові мобільні точки будуть відкриватися в разі перезавантаження медичних закладів першої та другої хвилі.

"Закупляється все необхідне обладнання для того, щоб нові госпіталі змогли почати роботу за лічені дні", - додав Радуцький.

Відзначимо, що головний санітарний лікар України Віктор Ляшко нещодавно розповів, в яких регіонах можуть розгортати мобільні госпіталі для пацієнтів з коронавірусом.

Також Ляшко сказав, коли буде озвучено рішення: чи повернеться Україна до жорсткого карантину чи ні.

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