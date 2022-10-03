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Крупа з жуками та дві пляшки води на місяць: у мережі показали продуктовий набір від окупантів у Маріуполі

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Маріуполь, Понеділок 03 жовтня 2022 11:48
Крупа з жуками та дві пляшки води на місяць: у мережі показали продуктовий набір від окупантів у Маріуполі Окупанти видають зіпсовані продукти у Маріуполі (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Росія створила справжню гуманітарну катастрофу на тимчасово окупованих територіях України. Під виглядом так званої "допомоги" загарбники на місяць роздають людям зіпсовані продукти.

Про це повідомили у маріупольському Telegram-каналі "MRPL NEWS".

Зокрема, такі продукти окупанти роздають не всім.

У місті Волноваха Донецької області російські окупанти видали місцевим жителям крупу, в якій повзають жуки.

Крупа з жуками та дві пляшки води на місяць: у мережі показали продуктовий набір від окупантів у Маріуполі

Окупанти видають українцям крупу, у який повзають жуки (скрін)

Також у знищеному окупантами Маріуполі людям на місяць видають 3 літри води, 5 банок консерви, пачку крупи, чаю, кілька свічок та сірники.

Крупа з жуками та дві пляшки води на місяць: у мережі показали продуктовий набір від окупантів у Маріуполі"Гуманітарна" допомога від окупантів у Маріуполі (t.me/mrpl_now)

Зазначається, що окупанти самостійно визначають категорії населення, яким "не потрібна" допомога. До того ж роботи в окупованих містах практично немає і людям немає де брати гроші та продукти.

"Гуманітарку дають далеко не всім. Отримати безкоштовні продукти можуть тільки люди з уразливих категорій населення. Решті не можна, при тому, що роботи ні в Маріуполі, ні у Волновасі толком немає", - йдеться в повідомленні.

Нещодавно ми писали, що у Маріуполі місцевим жителям окупанти видавали зіпсований хліб.

Також ми писали, що у Маріуполі першокласникам розповідають, що українці - "вигадана нація".

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Маріуполь Гуманітарна допомога