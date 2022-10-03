Крупа с жуками и две бутылки воды на месяц: в сети показали продуктовый набор от оккупантов в Мариуполе
Россия создала настоящую гуманитарную катастрофу на временно оккупированных территориях Украины. Под видом так называемой "помощи" захватчики на месяц раздают людям испорченные продукты.
Об этом сообщили в мариупольском Telegram-канале "MRPL NEWS".
В частности, такие продукты оккупанты раздают не всем.
В Волновахе Донецкой области российские оккупанты выдали местным жителям крупу, в которой ползают жуки.
Оккупанты выдают украинцам крупу, в которую ползают жуки (скрин)
Также в уничтоженном оккупантами Мариуполе людям на месяц выдают 3 литра воды, 5 банок консервы, пачку крупы, чая, несколько свечей и спички.
"Гуманитарная" помощь от оккупантов в Мариуполе (t.me/mrpl_now)
Отмечается, что оккупанты самостоятельно определяют категории населения, которым "не нужна" помощь. К тому же работы в оккупированных городах практически нет и людям негде брать деньги и продукты.
"Гуманитарку дают далеко не всем. Получить бесплатные продукты могут только люди из уязвимых категорий населения. Остальным нельзя, при том, что работы ни в Мариуполе, ни в Волновахе толком нет", - говорится в сообщении.
Недавно мы писали, что в Мариуполе местным жителям оккупанты выдавали испорченный хлеб.
Также мы писали, что в Мариуполе первоклассникам рассказывают, что украинцы - "вымышленная нация".