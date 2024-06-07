Крученики з курятини з сирною начинкою: простий рецепт смачної вечері для всієї родини

Що потрібно для кручеників з курятини

Для того, щоб приготувати таку смачну вечерю, потрібні наступні інгредієнти:

куряче філе (невеликі) - 5 шт.;

сир - 90-110 г;

масло - 100 г;

яйце - 1 шт.;

панірувальні сухарі - 5-6 ст. л.;

сіль - до смаку;

перець - до смаку;

зелень - до смаку.

Як готувати м'ясні крученики з сиром

Викладіть масло з холодильника - воно має бути м'яким, адже буде намащуватися на м'ясо. Промийте куряче філе, зачекайте, доки з нього стече рідина.

Після цього розріжте філе так, щоб утворилися два м'ясні "листи". Підсоліть та поперчіть м'ясо з кожного боку і злегка відбийте спеціальним молотком.

Як відбивати філе (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)

Приготуйте начинку для кручеників - для цього промийте і подрібніть зелень, перекладіть її до миски.

Натріть сир на великій тертці та додайте до зелені, ретельно перемішайте складники. Намажте на філе масло, викладіть начинку з сиру та скрутіть рулет.

Викладіть на м'ясо начинку (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)

Розбийте в миску яйце, в іншу насипте панірувальні сухарі. Яйце злегка збийте для однорідної консистенції, за бажанням можна додати сіль та перець.

Занурте кожний рулет спочатку в яйце, а потім в сухарі - і викладіть на застелене пергаментом деко. Розігрійте духовку до 200 градусів і випікайте крученики 30 хвилин.