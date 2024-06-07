Крученики из курицы с сырной начинкой: простой рецепт вкусного ужина для всей семьи

Что нужно для кручеников из курятины

Для того чтобы приготовить такой вкусный ужин, нужны следующие ингредиенты:

куриное филе (небольшие) - 5 шт.;

сыр - 90-110 г;

масло - 100 г;

яйцо - 1 шт.;

панировочные сухари - 5-6 ст. л.;

соль - по вкусу;

перец - по вкусу;

зелень - по вкусу.

Как готовить мясные крученики с сыром

Выложите масло из холодильника - оно должно быть мягким, ведь его нужно будет намазать на мясо. Промойте куриное филе, подождите, пока с него стечет жидкость.

После этого разрежьте филе так, чтобы образовались два мясных "листа". Подсолите и поперчите с каждой стороны мясо и слегка отбейте специальным молотком.

Как отбивать филе (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)

Приготовьте начинку для кручеников - для этого промойте и измельчите зелень, переложите ее в миску.

Натрите сыр на большой терке и добавьте в зелень, тщательно перемешайте составляющие. Намажьте масло на филе, выложите начинку с сыра и скрутите рулет.

Выложите на мясо начинку (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)

Разбейте в миску яйцо, в другую насыпьте панировочные сухари. Яйцо слегка сбейте до однородной консистенции, по желанию можно добавить соль и перец.

Окуните каждый рулет сначала в яйцо, а затем в сухари - и выложите на застеленный пергаментом противень. Разогрейте духовку до 200 градусов и выпекайте крученики 30 минут.