Крученики из курицы с сырной начинкой: простой рецепт вкусного ужина для всей семьи

Такое блюдо - отличный вариант, как приготовить куриное филе интересным способом. По своему вкусу крученики напоминают знаменитую котлету "по-киевски", однако готовить это мясное блюдо гораздо проще.
О том, как готовить крученики с сыром, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатю".
Для того чтобы приготовить такой вкусный ужин, нужны следующие ингредиенты:
Выложите масло из холодильника - оно должно быть мягким, ведь его нужно будет намазать на мясо. Промойте куриное филе, подождите, пока с него стечет жидкость.
После этого разрежьте филе так, чтобы образовались два мясных "листа". Подсолите и поперчите с каждой стороны мясо и слегка отбейте специальным молотком.
Как отбивать филе (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)
Приготовьте начинку для кручеников - для этого промойте и измельчите зелень, переложите ее в миску.
Натрите сыр на большой терке и добавьте в зелень, тщательно перемешайте составляющие. Намажьте масло на филе, выложите начинку с сыра и скрутите рулет.
Выложите на мясо начинку (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)
Разбейте в миску яйцо, в другую насыпьте панировочные сухари. Яйцо слегка сбейте до однородной консистенции, по желанию можно добавить соль и перец.
Окуните каждый рулет сначала в яйцо, а затем в сухари - и выложите на застеленный пергаментом противень. Разогрейте духовку до 200 градусов и выпекайте крученики 30 минут.
Кстати, раньше мы писали о том, как готовить суп из брокколи и сыром.
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