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Крученики из курицы с сырной начинкой: простой рецепт вкусного ужина для всей семьи

Пятница 07 июня 2024 16:48
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Крученики из курицы с сырной начинкой: простой рецепт вкусного ужина для всей семьи Как готовить мясные крученики (фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Такое блюдо - отличный вариант, как приготовить куриное филе интересным способом. По своему вкусу крученики напоминают знаменитую котлету "по-киевски", однако готовить это мясное блюдо гораздо проще.

О том, как готовить крученики с сыром, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатю".

Что нужно для кручеников из курятины

Для того чтобы приготовить такой вкусный ужин, нужны следующие ингредиенты:

  • куриное филе (небольшие) - 5 шт.;
  • сыр - 90-110 г;
  • масло - 100 г;
  • яйцо - 1 шт.;
  • панировочные сухари - 5-6 ст. л.;
  • соль - по вкусу;
  • перец - по вкусу;
  • зелень - по вкусу.

Как готовить мясные крученики с сыром

Выложите масло из холодильника - оно должно быть мягким, ведь его нужно будет намазать на мясо. Промойте куриное филе, подождите, пока с него стечет жидкость.

После этого разрежьте филе так, чтобы образовались два мясных "листа". Подсолите и поперчите с каждой стороны мясо и слегка отбейте специальным молотком.

Крученики из курицы с сырной начинкой: простой рецепт вкусного ужина для всей семьи

Как отбивать филе (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)

Приготовьте начинку для кручеников - для этого промойте и измельчите зелень, переложите ее в миску.

Натрите сыр на большой терке и добавьте в зелень, тщательно перемешайте составляющие. Намажьте масло на филе, выложите начинку с сыра и скрутите рулет.

Крученики из курицы с сырной начинкой: простой рецепт вкусного ужина для всей семьи

Выложите на мясо начинку (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)

Разбейте в миску яйцо, в другую насыпьте панировочные сухари. Яйцо слегка сбейте до однородной консистенции, по желанию можно добавить соль и перец.

Окуните каждый рулет сначала в яйцо, а затем в сухари - и выложите на застеленный пергаментом противень. Разогрейте духовку до 200 градусов и выпекайте крученики 30 минут.

Кстати, раньше мы писали о том, как готовить суп из брокколи и сыром.

Читайте также, как готовить тунца по-крымски.

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