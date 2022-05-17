Круче и быстрее сырников! Готовим пышные ленивые вареники

Ингредиенты:

Творог - 450 г

Сахар - 2-3 ст. л.

Ванильный сахар - 10 г

Соль - щепотка

Яйцо - 1 шт.

Мука - 2-3 ст.л. с горкой (количество муки зависит от влажности творога)

Сода -1/4 ч. л.

Сливочное масло, сахар, сметана для поливки

Пошаговое приготовление

Смешайте творог, сахар, соль, ванильный сахар, яйцо и соду.

Добавьте муку. Количество муки зависит от влажности творога.

Посыпьте рабочую поверхность мукой. Раскатайте тесто и нарежьте на маленькие кусочки. Сформируйте ленивые вареники.

Сварите их в кипящей воде. После того как ленивые вареники всплывут на поверхность, варить их нужно еще 3-4 минуты.

Посыпьте сахаром готовые ленивые вареники и добавьте сливочное масло.

Вкуснее всего их есть, вмакивая в сметану!