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Круче и быстрее сырников! Готовим пышные ленивые вареники

Скриншот: Готовим пышные ленивые вареники
Автор: Светлана Мащенко

Ленивые вареники - отличный вариант для завтрака. Готовить их быстро, а кушать очень вкусно. К тому же в них нет лишнего жира, который остается при жарке сырников.

Рецептом поделилась известный украинский кулинар Alina FooDee.

Ингредиенты:

  • Творог - 450 г
  • Сахар - 2-3 ст. л.
  • Ванильный сахар - 10 г
  • Соль - щепотка
  • Яйцо - 1 шт.
  • Мука - 2-3 ст.л. с горкой (количество муки зависит от влажности творога)
  • Сода -1/4 ч. л.
  • Сливочное масло, сахар, сметана для поливки

Пошаговое приготовление

Смешайте творог, сахар, соль, ванильный сахар, яйцо и соду.

Добавьте муку. Количество муки зависит от влажности творога.

Посыпьте рабочую поверхность мукой. Раскатайте тесто и нарежьте на маленькие кусочки. Сформируйте ленивые вареники.

Сварите их в кипящей воде. После того как ленивые вареники всплывут на поверхность, варить их нужно еще 3-4 минуты.

Посыпьте сахаром готовые ленивые вареники и добавьте сливочное масло.

Вкуснее всего их есть, вмакивая в сметану!

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рецептленивые вареники