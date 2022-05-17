Крутіше і швидше сирників! Готуємо пишні ліниві вареники

Ліниві вареники - відмінний варіант для сніданку. Готувати їх швидко, а їсти дуже смачно. До того ж в них немає зайвого жиру, який залишається при смаженні сирників.
Рецептом поділилася відомий український кулінар Alina FooDee.
Змішайте сир, цукор, сіль, ванільний цукор, яйце і соду.
Додайте борошно. Кількість борошна залежить від вологості сиру.
Посипте робочу поверхню борошном. Розкачайте тісто і наріжте на маленькі шматочки. Сформуйте ліниві вареники.
Зваріть їх в киплячій воді. Після того як вареники спливуть на поверхню, варити їх потрібно ще 3-4 хвилини.
Посипте цукром готові ліниві вареники і додайте вершкове масло.
Найсмачніше їх є, вмокуючи в сметану!
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