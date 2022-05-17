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Крутіше і швидше сирників! Готуємо пишні ліниві вареники

Скріншот: готуємо пишні ліниві вареники
Автор: Світлана Мащенко

Ліниві вареники - відмінний варіант для сніданку. Готувати їх швидко, а їсти дуже смачно. До того ж в них немає зайвого жиру, який залишається при смаженні сирників.

Рецептом поділилася відомий український кулінар Alina FooDee.

Інгредієнт:

  • Сир - 450 г
  • Цукор - 2-3 ст. л.
  • Ванільний цукор - 10 г
  • Сіль - дрібка
  • Яйце - 1 шт.
  • Борошно - 2-3 ст. л. з гіркою (кількість борошна залежить від вологості сиру)
  • Сода -1/4 ч. л.
  • Вершкове масло, цукор, сметана для поливання

Покрокове приготування

Змішайте сир, цукор, сіль, ванільний цукор, яйце і соду.

Додайте борошно. Кількість борошна залежить від вологості сиру.

Посипте робочу поверхню борошном. Розкачайте тісто і наріжте на маленькі шматочки. Сформуйте ліниві вареники.

Зваріть їх в киплячій воді. Після того як вареники спливуть на поверхню, варити їх потрібно ще 3-4 хвилини.

Посипте цукром готові ліниві вареники і додайте вершкове масло.

Найсмачніше їх є, вмокуючи в сметану!

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рецептленивые вареники