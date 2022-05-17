ru ua
Вт, 17 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Крутіше і швидше сирників! Готуємо пишні ліниві вареники

Новость на русском →
Вівторок 17 травня 2022 12:11
Крутіше і швидше сирників! Готуємо пишні ліниві вареники Скріншот: готуємо пишні ліниві вареники
Автор: Світлана Мащенко

Ліниві вареники - відмінний варіант для сніданку. Готувати їх швидко, а їсти дуже смачно. До того ж в них немає зайвого жиру, який залишається при смаженні сирників.

Рецептом поділилася відомий український кулінар Alina FooDee.

Інгредієнт:

  • Сир - 450 г
  • Цукор - 2-3 ст. л.
  • Ванільний цукор - 10 г
  • Сіль - дрібка
  • Яйце - 1 шт.
  • Борошно - 2-3 ст. л. з гіркою (кількість борошна залежить від вологості сиру)
  • Сода -1/4 ч. л.
  • Вершкове масло, цукор, сметана для поливання

Покрокове приготування

Змішайте сир, цукор, сіль, ванільний цукор, яйце і соду.

Додайте борошно. Кількість борошна залежить від вологості сиру.

Посипте робочу поверхню борошном. Розкачайте тісто і наріжте на маленькі шматочки. Сформуйте ліниві вареники.

Зваріть їх в киплячій воді. Після того як вареники спливуть на поверхню, варити їх потрібно ще 3-4 хвилини.

Посипте цукром готові ліниві вареники і додайте вершкове масло.

Найсмачніше їх є, вмокуючи в сметану!

Раніше ми писали, як приготувати морозиво пломбір вдома без морожениці. Для цього знадобитися всього два інгредієнта і кілька хвилин часу.

Також кулінари розповіли, як спекти торт Снікерс з карамеллю, шоколадом і горішками.

Читайте РБК-Україна в Google News
рецепт ленивые вареники
LITE
Помилки жінки, через які вона приречена на самотність
Помилки жінки, через які вона приречена на самотність