Крутіше і швидше сирників! Готуємо пишні ліниві вареники

Ліниві вареники - відмінний варіант для сніданку. Готувати їх швидко, а їсти дуже смачно. До того ж в них немає зайвого жиру, який залишається при смаженні сирників.

Інгредієнт:

Сир - 450 г

Цукор - 2-3 ст. л.

Ванільний цукор - 10 г

Сіль - дрібка

Яйце - 1 шт.

Борошно - 2-3 ст. л. з гіркою (кількість борошна залежить від вологості сиру)

Сода -1/4 ч. л.

Вершкове масло, цукор, сметана для поливання

Покрокове приготування

Змішайте сир, цукор, сіль, ванільний цукор, яйце і соду.

Додайте борошно. Кількість борошна залежить від вологості сиру.

Посипте робочу поверхню борошном. Розкачайте тісто і наріжте на маленькі шматочки. Сформуйте ліниві вареники.

Зваріть їх в киплячій воді. Після того як вареники спливуть на поверхню, варити їх потрібно ще 3-4 хвилини.

Посипте цукром готові ліниві вареники і додайте вершкове масло.

Найсмачніше їх є, вмокуючи в сметану!