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Круасан – це не перекус. Чому варто триматися подалі від смачної випічки

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Середа 22 лютого 2023 09:21
Круасан – це не перекус. Чому варто триматися подалі від смачної випічки Фото: Круасан не є здоровим перекусом (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Круасан - невеликий борошняний кондитерський виріб, булочка у формі півмісяця з листкового тіста з вмістом вершкового масла не менше 82% жирності. Ця випічка не підходить для здорового перекушування, а тим більше тим, хто хоче схуднути.

Про це розповіла в Telegram експерт із харчування Наталія Мазурик.

Чому круасан не підходить для здорового перекусу?

За словами Наталії, перекусити круасаном ви можете, але за калорійністю та кількістю вуглеводів він перевершує тарілку каші. Також не забувайте, що у цій випічці багато жирів.

"У круасані занадто багато калорій, щоб вважати його перекусом. Це дуже важливо, якщо ви рахуєте калорії", - зазначила експерт.

Також варто знати, що вуглеводи в круасанах швидкі та рафіновані.

"Буде дуже швидкий стрибок цукру в крові. А часті стрибки цукру в крові – це одна з причин виникнення целюліту", – написала Мазурик.

За словами Наталії, випічка також негативно впливає на здоров'я вашої шкіри.

Пам'ятайте, що хоча круасани та гречка – це вуглеводи, якщо говорити про користь, то це два різні продукти!

Нагадаємо, що експерт пояснила, скільки разів на добу потрібно їсти, щоб бути струнким та здоровим.

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