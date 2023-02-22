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Круассан - это не перекус. Почему стоит держаться подальше от вкусной выпечки

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Среда 22 февраля 2023 09:21
Круассан - это не перекус. Почему стоит держаться подальше от вкусной выпечки Фото: Круассан не является здоровым перекусом (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Круассан - небольшое мучное кондитерское изделие, булочка в форме полумесяца из слоеного теста с содержанием сливочного масла не менее 82 % жирности. Эта выпечка не подходит для здорового перекуса, а тем более тем, кто хочет похудеть.

Об этом рассказала в Telegram эксперт по питанию Наталия Мазурик.

Почему круассан не подходит для здорового перекуса?

По словам Натальи, перекусить круассаном вы можете, но по калорийности и количеству углеводов он превосходит тарелку каши. Также не забывайте, что в этой выпечке много жиров.

"В круассане слишком много калорий, чтобы считать его перекусом. Это очень важно, если вы считаете калории", - отметила эксперт.

Также стоит знать, что углеводы в круассане быстрые и рафинированные.

"Будет очень быстрый скачек сахара в крови. А частые скачки сахара в крови - это одна из причин возникновения целлюлита", - написала Мазурик.

По словам Натальи, выпечка также негативно сказывается на здоровье вашей кожи.

Помните, что хотя круассаны и гречка - это углеводы, если говорить о пользе, то это два разных продукта!

Напомним, что эксперт объяснила, сколько раз в сутки нужно есть, чтобы быть стройным и здоровым.

Раньше мы писали о том, какую овсянку нутрициологи не рекомендуют есть на завтрак.

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