Хливнюк показав фото з окопу і звернувся до артистів, які "поза політикою"

Фронтмен гурту Бумбокс Андрій Хливнюк, який від початку повномасштабної війни боронить Україну зі зброєю в руках, закликав артистів, які перебувають поза політикою, вчити історію.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram захисника.

Хливнюк закликав артистів вчити історію

У своєму блозі виконавець опублікував фото з окопу та звернувся до зірок, які через переконання своєї творчої натури не можуть тримати зброю у руках.

"Так званим артистам, що поза політикою і тим, хто не може тримати зброю через переконання своєї творчої натури, бажаючим змінити світ своїм мистецтвом - вчіть історію", - написав лідер "Бумбокс".

Андрій Хливнюк закликав артистів вчити історію (фото: instagram.com/andriihorolski)

Також Хливнюк нагадав про те, як у період більшовицького режиму переслідували кобзарів і віддавали наказ їх страчувати.

"У 1918 році Маніяк з позивним Ленін видав наказ про заборону жебрацтва і зобов’язав не брати кобзарів заручники! За рішенням (трійок) - розстрілювати", - написав артист.

Андрій Хливнюк (фото: instagram.com/andriihorolski)

Зазначимо, що зараз Андрій Хливнюк служить на південному фронті неподалік від Херсона.

Час від часу музикант виходить на зв'язок з фанами у мережі та показує, як минає його служба.