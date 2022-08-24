В крови каждого из нас. Эти 12 событий сформировали независимую Украину

Акт провозглашения независимости Украины

16 июля 1990 года Верховный совет УССР принял Декларацию о государственном суверенитете Украины. В этот же день было принято постановление "О Дне провозглашения Украины". И в принципе, именно эту дату изначально хотели изначально установить днем Независимости.

"Исходя из смертельной опасности, нависшей над Украиной в связи с государственным переворотом в СССР 19 августа 1991 года, исходя из права на самоопределение, предусмотренного Уставом OOH и другими международно-правовыми документами, осуществляя Декларацию о Государственном суверенитете Украины, Верховный Совет Украинской Советской Социалистической Республики торжественно провозглашает независимость Украины и создание самостоятельного Украинского государства - Украины", - так гласил документ.

Однако 24 сентября 1991 года Верховная Рада УССР приняла постановление о провозглашении независимости Украины. 1 декабря народ Украины подтвердил это решение на всеукраинском референдуме - 90,32% проголосовали за независимость.

"Учитывая волю украинского народа и его извечное стремление к независимости, подтверждая значимость Акта провозглашения независимости Украины 24 августа 1991 года", - так было сказано в постановлении.

15 января 1992 года был утвержден гимн Украины, а 28 января - сине-желтый государственный флаг Украины.

19 февраля 1992 года народные депутаты утвердили трезубец как Малый герб Украины.

Первые выборы президента Украины

Верховная Рада 5 июля 1991 года в соответствии с Декларацией о государственном суверенитете приняла закон "О выборах президента Украины". Выборы провели одновременно с Всеукраинским референдумом - 1 декабря 1991 года. Первым президентом независимой Украины стал Леонид Кравчук.

Первый президент Украины принимает присягу

В ноябре 1993 года под давлением шахтеров был принят Закон Украины "О выборах народных депутатов", который позволял провести первые парламентские выборы по законодательству независимой Украины.

С тех пор в Украине законодательство постоянно совершенствуется. И смена власти в стране практически всегда проходит через выборы - 7 президентских и 8 парламентских.

Принятие Конституции независимой Украины

28 июня 1996 года депутаты Верховной Рады после суток напряженной работы приняли Конституцию независимой Украины. За этот документ проголосовало 315 народных избранников.

В 2012 году в Украине приняли Уголовный процессуальный кодекс Украины. Он подвергся критике, но в целом был явно намного лучше, чем старый советский, образца 1960 года.

Введение собственной денежной единицы

В сентябре 1996 года в Украине провели денежную реформу. Согласно новой Конституции Украины и указу президента (на тот момент - Леонида Кучмы), национальной денежной единицей и валютой стала гривна.

Стоит отметить, что в тот период главой Национального Банка Украины был Виктор Ющенко.

Помаранчева революція

В ноябре 2002 года премьер-министром Украины стал Виктор Янукович. Он сразу же активно начал готовиться к президентским выборам. В 2004 году Янукович вместе с Виктором Ющенко попадают во второй тур выборов президента.

После массовых системных фальсификаций во втором туре - украинцы вышли на улицы и начали всеукраинскую акцию протеста, которая получила название "Оранжевая революция".

Украинцы не покидали центр Киева ни днем, ни ночью, несмотря на холод, дождь и мокрый снег. Янукович требовал от президента Леонида Кучмы разогнать Майдан с помощью армии, но получил отказ.

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Фото: Оранжевая революция (Getty Images)

ЦИК вынужден был отменить решение о победе на выборах и назначить еще один тур голосования. Президентом стал Виктор Ющенко.

Эта народная победа стала очень знаковой для многих украинцев и четким сигналом о том, что мнение народа имеет значение в независимой Украине.

Благодаря Ющенко произошло огромное продвижение по восстановлению национальной исторической памяти. Начали рассекречивать советские архивы, был создан институт национальной памяти, музей Голодомора, реестр жертв Голодомора.

Победы на Евровидении

Первую победу на Евровидении Украине принесла Руслана в 2004 году с песней "Дикі танці".

В 2007 году Украину на Евровидении представляла Верка Сердючка, которая дошла до финала и заняла 2 место с "Dancing Lasha Tumbai".

В 2016 году вторую победу на Евровидении Украине принесла Джамала с песней "1944".

Фото: Джамала заняла первое место на Евровидении в 2016 году

В 2022 году безоговорочную победу и 1 место на международном конкурсе получил коллектив Kalush Orchestra с песней "Стефанія".

Фото: Kalush Orchestra победили на Евровидении в 2022 году (Getty Images)

Полет украинцев в космос

С 19 ноября по 5 декабря 1997 года первый космонавт независимой Украины Леонид Каденюк совершил полет на американском БТКК "Колумбия" миссии STS-87.

Во время полета он выполнял биологические эксперименты совместного украинско-американского исследования с растениями.

Фото: Первый украинский космонавт Леонид Каденюк (www.jsc.nasa.gov)

Революция Достоинства

Виктор Янукович после Оранжевой революции сделал еще одну попытку и стал четвертым президентом Украины в 2010 году. Во время своей каденции он вместе с правительством декларировал народу Украины о подготовке к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС.

Но 21 ноября 2013 года Янукович вместе с премьер-министром Николаем Азаровым заявили, что правительство приостанавливает подготовку к подписанию соглашения с ЕС на неопределенный срок.

Уже через несколько часов на Майдане в Киеве начали собираться люди с государственными флагами Украины и флагами Евросоюза. 22 ноября подобные майданы начали собираться во многих городах Украины - от Львова до Донецка.

Окружной административный суд выносит решение о запрете проведения мирных собраний к годовщине Оранжевой революции. Власти объявляет о начале подготовки к новогодним праздникам и установке елки. Для охраны главной площади приезжает специальное подразделение "Беркут". Но украинцев это не останавливает и во всех городах страны люди выходят на протест тысячами.

29 ноября 2013 года Янукович в Вильнюсе не подписал Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС. Люди на главных площадях не расходятся даже ночью и начинают ставить палаточные городки.

Рано утром 30 ноября "Беркут" жестоко избивает участников протеста. Избиение попадает на камеры и уже утром его транслируют во всех СМИ. Через несколько часов на улицы Украины вышли миллионы жителей.

Фото: Революция Достоинства (Getty Images)

Первоначально акции протеста носили мирный характер. Но силовики начали применять оружие, стреляли по ногам травматическими пулями, пускали газ. Первые погибшие появились в январе 2014 года.

Противостояние украинцев и силовиков длилось фактически с 30 ноября до конца февраля. 20 февраля на улице Институтской появились снайперы в черной одежде и без опознавательных знаков. Они расстреляли почти сто человек - позже их стали называть "Небесной сотней".

Янукович вместе со своими приспешниками бежал из страны и сейчас находится в России. Сбежал также премьер-министр Николай Азаров и фактически все руководители в правительстве.

На Януковича и всех членов правительства были заведены уголовные дела - за разрушение финансовой системы, за Харьковские соглашения, и многое другое.

Аннексия Крыма, Донбасс и военная агрессия России

После Революции Достоинства в 2014 году Россия нагло и цинично аннексировала Крым и ввела туда свои войска. Потом там создали видимость проведения референдума "за присоединение" - спецоперация была названа "крымская весна". Следующим регионом, который Россия попыталась забрать военным путем - стал Донбасс.

События в Крыму и на Донбассе положили начало мощному волонтерскому и добровольческому движению. Украинцы начали объединяться и помогать друг другу. На восток страны отправились бойцы, которые хотели защитить нашу землю. А в тылу остались волонтеры, которые помогали вынужденным переселенцам, военным на фронте.

Фото: Протесты в Крыму (Getty Images)

Волонтеры по сути взяли на себя полное обеспечение защитников Украины всем необходимым, а добровольцы встали на защиту нашей страны, так как армии по сути в нашей стране тогда не было.

Правительство Януковича оставило после себя разграбленную казну, разваленные многие государственные институты, экономику и ужасное состояние военного комплекса.

Россия воспользовалась этой ситуацией и ввела свои войска в Донецк и Луганск.

За 8 лет в Украине была создана мощная и сильная армия. Добровольческие батальоны вошли в состав ВСУ и Национальной гвардии Украины. Все эти годы РФ отрицала, что является участницей конфликта на Донбассе.

Декоммунизация

В апреле 2015 года Верховная Рада Украины приняла законы о декоммунизации, которые подписал шестой президент Петр Порошенко. В Украине запретили советскую символику, осудили коммунистический режим, открыли архивы советских спецслужб и признали организации, которые боролись за независимость Украины.

Получение томоса

15 декабря 2018 года на Объединительном соборе была создана Православная церковь Украины (ПЦУ). Предстоятелем стал митрополит Епифаний. А в январе 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей в Константинополе вручил Епифанию томос об автокефалии.

Православная церковь Украины стала одной из 15 поместных православных церквей мира и единственной канонической православной церковью на территории Украины.

Фото: Получение томоса (facebook.com/svyatoslav.tsegolko)

Полномасштабное вторжение России в Украину

24 февраля Россия пересекла границы Украины и ввела свои войска - со стороны востока, юга и севера. Российские военные оккупировали часть Киевской области, Херсон и область, часть Запорожской области и Мариуполь.

Уже почти 6 месяцев Украина подвергается ежедневным ракетным ударам. Больше всего достается Харькову, Николаеву и прилегающим районам.

Украинцы объединились с самых первых минут российского вторжения и помогают ВСУ как могут и чем могут. Волонтеры собирают средства и закупают все необходимое для победы - от касок и бронежилетов до "Байрактаров" и спутников.

Сейчас мы пишем совершенно новую главу истории Независимой Украины.