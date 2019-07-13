Кровь брызнула из глаз: самые нелепые образы Одесского кинофестиваля (фото)

Одесский кинофестиваль 2019 (фото: od.vgorode.ua)

Гости красной дорожки Одесского кинофестиваля шокировали своей вульгарностью

Одесский кинофестиваль стартовал в пятницу, 12 июля. Церемония открытия произошла возле Одесского театра оперы и балета. На красной дорожке главного кинособытия года в Украине позировали, как знаменитые, так и не очень персоны. Отметим, что некоторые образы гостей вызвали шок у пользователей сети.

Так, в Facebook-паблике Рагу.лі были опубликованы несколько снимков, которые вызвали неоднозначную реакцию сети. Все подписи под снимками взяты с вышеуказанного ресурса.

"Нет, это просто кинофестиваль, а не фестиваль тематических фильмов, хотя с дорожки так и не скажешь".

"Главное правило селфи - чем больше вдул лицо, тем дальше нужно отклоняться".

"Для кого-то красная дорожка - последний шанс для публичной демонстрации сосков. За чтооооо?"

"Я не могу представить, какой была задумка этого платья, если это только не была визуализация Леся Подервянского про "Входит выпадение матки". За чтооо?"

"Нога Анджелины Джоли", которую мы не заслужили".

"Камалия была как всегда - столько ткани ушло на платье, а оно все равно выглядит так, будто сейчас или лопнет или треснет. Обувь выбирала тоже на размер меньше. Размах в обратную сторону".

"Невесты Дракулы". Бюджетная версия".

"Одним словом, с этими звьоздами очень практичным был такой ход - по крайней мере мы знаем, что перед нами Анна (хочется в это верить). Анна и последние тренды колхоза Кривой Балки".

"Звезды тоже были. Какой же кинофестиваль без Кивалова и его жены? Грустный. Видимо потому, что надо с женой, а не с какими-студентками".

"А вот Розенко зато веселый. Что делает вице-премьер на красной дорожке тоже сказать трудно, но там за ним идет дама, которая известна тем, что участница "Холостяка", так шо норм. Вместе с Елена-Кристина Лебедь".

"На Красную дорожку пускали тупо всех".

Отметим, что в сети множество комментариев, в которых пользователи недоумевают от вульгарности гостей фестиваля, который больше напоминает фрик-шоу, а не серьезное кинематографическое событие.

"Аж кровь забрызгала из глаз", - отметила одна из пользователей, опубликовав фотоподборку.

Нужно подарить им инструкцию по уходу за мозгом

MILF юкрайн селебрити... Те, которые должны быть иконами стиля. А это ж "сливки" нашего общества. Что уже говорить про обычных гражданок.

Давно не видела такое количество вульгарности и пошлости!

Давно так не смеялась.

На* уя я это посмотрел?

уя я это посмотрел? Мдааааа ... Все юмористические программы отдыхают. Чем больше денег, тем меньше серой массы.

Среди именитых звезд на красной дорожке заметили известную голливудскую актрису Роуз Макгоуэн, звезду т/с "Зачарованные" и известного борца за гендерное равенство.

Роуз Макгоуэн на Одесском кинофестивале (фото: канал "Украина")

Также было заявлено участие таких легенд кинематографа, как Катрин Денев и режиссера Майка Ли.

Ведущими церемонии открытия стали журналисты Янина Соколова и Олег Панюта. Фестиваль продлится до 20 июля включительно.

Ранее мы писали, что хэдлайнера фестиваль Atlas Weekend 2019 рэпера A$AP Rocky задержали в Стокгольме в ночь на 3 июля из-за нападения на человека. А 5 июля суд арестовал музыканта, мотивировав его планы на поездку в Украину побегом.