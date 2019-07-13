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Кровь брызнула из глаз: самые нелепые образы Одесского кинофестиваля (фото)

STYLERПерсоны    13.07.2019 - 18:28
Кровь брызнула из глаз: самые нелепые образы Одесского кинофестиваля (фото)
Одесский кинофестиваль 2019 (фото: od.vgorode.ua)

Гости красной дорожки Одесского кинофестиваля шокировали своей вульгарностью

Одесский кинофестиваль стартовал в пятницу, 12 июля. Церемония открытия произошла возле Одесского театра оперы и балета. На красной дорожке главного кинособытия года в Украине позировали, как знаменитые, так и не очень персоны. Отметим, что некоторые образы гостей вызвали шок у пользователей сети.

Так, в Facebook-паблике Рагу.лі были опубликованы несколько снимков, которые вызвали неоднозначную реакцию сети. Все подписи под снимками взяты с вышеуказанного ресурса.

Кровь брызнула из глаз: самые нелепые образы Одесского кинофестиваля (фото)

"Нет, это просто кинофестиваль, а не фестиваль тематических фильмов, хотя с дорожки так и не скажешь".

Кровь брызнула из глаз: самые нелепые образы Одесского кинофестиваля (фото)

"Главное правило селфи - чем больше вдул лицо, тем дальше нужно отклоняться".

Кровь брызнула из глаз: самые нелепые образы Одесского кинофестиваля (фото)

"Для кого-то красная дорожка - последний шанс для публичной демонстрации сосков. За чтооооо?"

Кровь брызнула из глаз: самые нелепые образы Одесского кинофестиваля (фото)

"Я не могу представить, какой была задумка этого платья, если это только не была визуализация Леся Подервянского про "Входит выпадение матки". За чтооо?"

Кровь брызнула из глаз: самые нелепые образы Одесского кинофестиваля (фото)

"Нога Анджелины Джоли", которую мы не заслужили".

Кровь брызнула из глаз: самые нелепые образы Одесского кинофестиваля (фото)

"Камалия была как всегда - столько ткани ушло на платье, а оно все равно выглядит так, будто сейчас или лопнет или треснет. Обувь выбирала тоже на размер меньше. Размах в обратную сторону".

Кровь брызнула из глаз: самые нелепые образы Одесского кинофестиваля (фото)

"Невесты Дракулы". Бюджетная версия".

Кровь брызнула из глаз: самые нелепые образы Одесского кинофестиваля (фото)

"Одним словом, с этими звьоздами очень практичным был такой ход - по крайней мере мы знаем, что перед нами Анна (хочется в это верить). Анна и последние тренды колхоза Кривой Балки".

Кровь брызнула из глаз: самые нелепые образы Одесского кинофестиваля (фото)

"Звезды тоже были. Какой же кинофестиваль без Кивалова и его жены? Грустный. Видимо потому, что надо с женой, а не с какими-студентками".

Кровь брызнула из глаз: самые нелепые образы Одесского кинофестиваля (фото)

"А вот Розенко зато веселый. Что делает вице-премьер на красной дорожке тоже сказать трудно, но там за ним идет дама, которая известна тем, что участница "Холостяка", так шо норм. Вместе с Елена-Кристина Лебедь".

Кровь брызнула из глаз: самые нелепые образы Одесского кинофестиваля (фото)

"На Красную дорожку пускали тупо всех".

Кровь брызнула из глаз: самые нелепые образы Одесского кинофестиваля (фото)

Отметим, что в сети множество комментариев, в которых пользователи недоумевают от вульгарности гостей фестиваля, который больше напоминает фрик-шоу, а не серьезное кинематографическое событие.

"Аж кровь забрызгала из глаз", - отметила одна из пользователей, опубликовав фотоподборку.

Кровь брызнула из глаз: самые нелепые образы Одесского кинофестиваля (фото)

  • Нужно подарить им инструкцию по уходу за мозгом
  • MILF юкрайн селебрити... Те, которые должны быть иконами стиля. А это ж "сливки" нашего общества. Что уже говорить про обычных гражданок.

Кровь брызнула из глаз: самые нелепые образы Одесского кинофестиваля (фото)

  • Давно не видела такое количество вульгарности и пошлости!
  • Давно так не смеялась.
  • На*уя я это посмотрел?
  • Мдааааа ... Все юмористические программы отдыхают. Чем больше денег, тем меньше серой массы.

Кровь брызнула из глаз: самые нелепые образы Одесского кинофестиваля (фото)

Среди именитых звезд на красной дорожке заметили известную голливудскую актрису Роуз Макгоуэн, звезду т/с "Зачарованные" и известного борца за гендерное равенство.

Кровь брызнула из глаз: самые нелепые образы Одесского кинофестиваля (фото)

Роуз Макгоуэн на Одесском кинофестивале (фото: канал "Украина")

Также было заявлено участие таких легенд кинематографа, как Катрин Денев и режиссера Майка Ли.

Ведущими церемонии открытия стали журналисты Янина Соколова и Олег Панюта. Фестиваль продлится до 20 июля включительно.

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