Кров бризнула з очей: найбезглуздіші образи Одеського кінофестивалю (фото)

Одеський кінофестиваль 2019 (фото: od.vgorode.ua)

Гості червоної доріжки Одеського кінофестивалю шокували своєю вульгарністю

Одеський кінофестиваль стартував у п'ятницю, 12 липня. Церемонія відкриття відбулася біля Одеського театру опери і балету. На червоній доріжці головної кіноподії року в Україні позували, як відомі, так і не дуже персони. Відзначимо, що деякі образи гостей викликали шок у користувачів мережі.

Так, у Facebook-пабліку Рагу.лі були опубліковані кілька знімків, які викликали неоднозначну реакцію мережі. Всі підписи під світлинами взяті з вищевказанного ресурсу.

"Ні, це просто кінофестиваль, а не фестиваль тематичних фільмів, хоча з доріжки так і не скажеш".

"Головне правило селфі - чим більше вдув обличчя, тим далі потрібно відхилятися".

"Для когось червона доріжка - останній шанс для публічної демонстрації сосків. За щооооо?"

"Я не можу уявити, якою була задумка цієї сукні, якщо це тільки не була візуалізація Леся Подерв'янського про "входіт випадєніє матки". За щооо?"

"Нога Анджеліни Джолі", яку ми не заслужили".

"Камалія була як завжди - стільки тканини пішло на сукню, а воно все одно виглядає так, ніби зараз або лопне, або трісне. Взуття теж вибирала на розмір менше. Розмах у зворотний бік".

"Наречені Дракули". Бюджетна версія".

"Одним словом, з цими звьоздами дуже практичним був такий хід - принаймні ми знаємо, що перед нами Анна (хочеться в це вірити). Анна і останні тренди колгоспу Кривої Балки".

"Зірки теж були. Який же кінофестиваль без Ківалова та його дружини? Сумний. Мабуть тому, що треба з дружиною, а не з якими-студентками".

"А ось Розенко зате веселий. Що робить віце-прем'єр на червоній доріжці теж сказати важко, але там за ним йде дама, яка відома тим, що учасниця "Холостяка", так шо норм. Разом з Олена-Крістіна Лебідь".

"На Червону доріжку пускали тупо всіх".

Відзначимо, що в мережі безліч коментарів, в яких користувачі дивуються від вульгарності гостей фестивалю, який більше нагадує фрік-шоу, а не серйозну кінематографічну подію.

"Аж кров забризкала з очей", - зазначила одна з користувачів, опублікувавши фотопідбірку.

Потрібно подарувати їм інструкцію по догляду за мозком.

MILF юкрайн селебріті... Ті, які повинні бути іконами стилю. А це ж "вершки" нашого суспільства. Що вже говорити про звичайних громадянок.

Давно не бачила таку кількість вульгарності!

Давно так не сміялася.

На* уя я це подивився?

уя я це подивився? Мдааааа ... Всі гумористичні програми відпочивають. Чим більше грошей, тим менше сірої маси.

Серед іменитих зірок на червоній доріжці помітили відому голлівудську актрису Роуз Макгоуен, зірку т/с "Зачаровані" і відомого борця за гендерну рівність.

Роуз Макгоуен на Одеському кінофестивалі (фото: канал "Україна")

Також було заявлено участь таких легенд кінематографа, як Катрін Деньов і режисера Майка Лі.

Ведучими церемонії відкриття стали журналісти Яніна Соколова та Олег Панюта. Фестиваль триватиме до 20 липня включно.

Раніше ми писали, що хэдлайнера фестиваль Atlas Weekend 2019 репера A$AP Rocky затримали в Стокгольмі у ніч на 3 липня із-за нападу на людину. А 5 липня суд заарештував музиканта, мотивувавши його плани на поїздку в Україну втечею.