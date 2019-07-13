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Кров бризнула з очей: найбезглуздіші образи Одеського кінофестивалю (фото)

STYLERПерсони    13.07.2019 - 18:28
Кров бризнула з очей: найбезглуздіші образи Одеського кінофестивалю (фото)
Одеський кінофестиваль 2019 (фото: od.vgorode.ua)

Гості червоної доріжки Одеського кінофестивалю шокували своєю вульгарністю

Одеський кінофестиваль стартував у п'ятницю, 12 липня. Церемонія відкриття відбулася біля Одеського театру опери і балету. На червоній доріжці головної кіноподії року в Україні позували, як відомі, так і не дуже персони. Відзначимо, що деякі образи гостей викликали шок у користувачів мережі.

Так, у Facebook-пабліку Рагу.лі були опубліковані кілька знімків, які викликали неоднозначну реакцію мережі. Всі підписи під світлинами взяті з вищевказанного ресурсу.

Кров бризнула з очей: найбезглуздіші образи Одеського кінофестивалю (фото)

"Ні, це просто кінофестиваль, а не фестиваль тематичних фільмів, хоча з доріжки так і не скажеш".

Кров бризнула з очей: найбезглуздіші образи Одеського кінофестивалю (фото)

"Головне правило селфі - чим більше вдув обличчя, тим далі потрібно відхилятися".

Кров бризнула з очей: найбезглуздіші образи Одеського кінофестивалю (фото)

"Для когось червона доріжка - останній шанс для публічної демонстрації сосків. За щооооо?"

Кров бризнула з очей: найбезглуздіші образи Одеського кінофестивалю (фото)

"Я не можу уявити, якою була задумка цієї сукні, якщо це тільки не була візуалізація Леся Подерв'янського про "входіт випадєніє матки". За щооо?"

Кров бризнула з очей: найбезглуздіші образи Одеського кінофестивалю (фото)

"Нога Анджеліни Джолі", яку ми не заслужили".

Кров бризнула з очей: найбезглуздіші образи Одеського кінофестивалю (фото)

"Камалія була як завжди - стільки тканини пішло на сукню, а воно все одно виглядає так, ніби зараз або лопне, або трісне. Взуття теж вибирала на розмір менше. Розмах у зворотний бік".

Кров бризнула з очей: найбезглуздіші образи Одеського кінофестивалю (фото)

"Наречені Дракули". Бюджетна версія".

Кров бризнула з очей: найбезглуздіші образи Одеського кінофестивалю (фото)

"Одним словом, з цими звьоздами дуже практичним був такий хід - принаймні ми знаємо, що перед нами Анна (хочеться в це вірити). Анна і останні тренди колгоспу Кривої Балки".

Кров бризнула з очей: найбезглуздіші образи Одеського кінофестивалю (фото)

"Зірки теж були. Який же кінофестиваль без Ківалова та його дружини? Сумний. Мабуть тому, що треба з дружиною, а не з якими-студентками".

Кров бризнула з очей: найбезглуздіші образи Одеського кінофестивалю (фото)

"А ось Розенко зате веселий. Що робить віце-прем'єр на червоній доріжці теж сказати важко, але там за ним йде дама, яка відома тим, що учасниця "Холостяка", так шо норм. Разом з Олена-Крістіна Лебідь".

Кров бризнула з очей: найбезглуздіші образи Одеського кінофестивалю (фото)

"На Червону доріжку пускали тупо всіх".

Кров бризнула з очей: найбезглуздіші образи Одеського кінофестивалю (фото)

Відзначимо, що в мережі безліч коментарів, в яких користувачі дивуються від вульгарності гостей фестивалю, який більше нагадує фрік-шоу, а не серйозну кінематографічну подію.

"Аж кров забризкала з очей", - зазначила одна з користувачів, опублікувавши фотопідбірку.

Кров бризнула з очей: найбезглуздіші образи Одеського кінофестивалю (фото)

  • Потрібно подарувати їм інструкцію по догляду за мозком.
  • MILF юкрайн селебріті... Ті, які повинні бути іконами стилю. А це ж "вершки" нашого суспільства. Що вже говорити про звичайних громадянок.

Кров бризнула з очей: найбезглуздіші образи Одеського кінофестивалю (фото)

  • Давно не бачила таку кількість вульгарності!
  • Давно так не сміялася.
  • На*уя я це подивився?
  • Мдааааа ... Всі гумористичні програми відпочивають. Чим більше грошей, тим менше сірої маси.

Кров бризнула з очей: найбезглуздіші образи Одеського кінофестивалю (фото)

Серед іменитих зірок на червоній доріжці помітили відому голлівудську актрису Роуз Макгоуен, зірку т/с "Зачаровані" і відомого борця за гендерну рівність.

Кров бризнула з очей: найбезглуздіші образи Одеського кінофестивалю (фото)

Роуз Макгоуен на Одеському кінофестивалі (фото: канал "Україна")

Також було заявлено участь таких легенд кінематографа, як Катрін Деньов і режисера Майка Лі.

Ведучими церемонії відкриття стали журналісти Яніна Соколова та Олег Панюта. Фестиваль триватиме до 20 липня включно.

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