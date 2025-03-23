Кросівки-балетки стали трендом весни 2025: як виглядає модне взуття

Вперше це взуття викликало фурор у 2020 році, коли гібридний стиль кросівок дебютував на подіумі в Simone Rocha. А 2025 року він увірвався в тренди. Багато відомих брендів, як-от Balenciaga, Gucci, Veja, Converse, і Сhloe представили свої версії ballet sneakers.



Андре Тан розповів про незвичний тренд на весну 2025 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Дизайн і особливості

Мінімалізм

Вони часто виконані в простих, але елегантних формах, без зайвих деталей. Верхня частина може бути виконана зі шкіри, замші або текстилю, з легким ухилом у бік балеток.

Гнучка підошва

Підошва таких кросівок-балеток зазвичай досить гнучка і легка, що робить взуття зручним для тривалого носіння.

Легкість і комфорт

Як і балетки, ballet sneakers забезпечують легкість і зручність, але завдяки спортивному стилю вони підходять для активних повсякденних образів.



Андре Тан показав трендове взуття на весну 2025 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Кольорові та текстурні рішення

Нейтральні відтінки

Як правило, такі балетки випускаються в нейтральних відтінках: білому, чорному, бежевому або пастельних тонах. Ці кольори легко комбінуються з більшістю гардеробів.

Металеві акценти й текстури

У деяких моделях можна зустріти металеві деталі, такі як золоті або срібні вставки, що додає елегантності.

Яскраві акценти

У 2025 році особливо популярними є яскраві кольори, як-от рожевий, м'ятний, синій, що додають цікаві акценти в образ.



Андре Тан показав трендове взуття на весну 2025 року (фото: instagram.com/andre_tan_official)

З чим носити ballet sneakers

З джинсами

Ідеально поєднуються з джинсами: скінні, boyfriend та з розкльошеними моделями. Для розслабленого образу одягніть їх із рваними джинсами й простим топом.



Варіант на весну 2025 (колаж: РБК-Україна)

З сукнею або спідницею

Ці кросівки-балетки можуть бути чудовим вибором для створення легкого й елегантного літнього образу. Сукня міді або міні з ballet sneakers матиме вигляд поєднання жіночності та зручності.

Зі штанами та костюмом

У поєднанні зі штанами або навіть костюмами ballet sneakers створюють стильний і сучасний лук, особливо якщо ваш стиль схиляється до розслабленої елегантності.



Кросівки-балетки в тренді (фото: instagram.com/benita_company)

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