Кросівки-балетки стали трендом весни 2025: як виглядає модне взуття

Спортивні балетки, кросівки-балетки або, як їх ще називають, Ballet sneakers - це трендове взуття 2025 року, що поєднує в собі елементи балеток і спортивних кросівок. Ця модель, як правило, має стильний, мінімалістичний дизайн, який робить їх зручними, але водночас елегантними та універсальними. Вони ідеально підходять для повсякденного носіння, поєднуючи комфорт спортивного взуття з вишуканістю і жіночністю балеток.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram відомого українського дизайнера Андре Тана вирішило розповісти про цей тренд, а також з чим поєднувати таке взуття у весняному сезоні.
Вперше це взуття викликало фурор у 2020 році, коли гібридний стиль кросівок дебютував на подіумі в Simone Rocha. А 2025 року він увірвався в тренди. Багато відомих брендів, як-от Balenciaga, Gucci, Veja, Converse, і Сhloe представили свої версії ballet sneakers.
Андре Тан розповів про незвичний тренд на весну 2025 (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Вони часто виконані в простих, але елегантних формах, без зайвих деталей. Верхня частина може бути виконана зі шкіри, замші або текстилю, з легким ухилом у бік балеток.
Підошва таких кросівок-балеток зазвичай досить гнучка і легка, що робить взуття зручним для тривалого носіння.
Як і балетки, ballet sneakers забезпечують легкість і зручність, але завдяки спортивному стилю вони підходять для активних повсякденних образів.
Андре Тан показав трендове взуття на весну 2025 (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Як правило, такі балетки випускаються в нейтральних відтінках: білому, чорному, бежевому або пастельних тонах. Ці кольори легко комбінуються з більшістю гардеробів.
У деяких моделях можна зустріти металеві деталі, такі як золоті або срібні вставки, що додає елегантності.
У 2025 році особливо популярними є яскраві кольори, як-от рожевий, м'ятний, синій, що додають цікаві акценти в образ.
Андре Тан показав трендове взуття на весну 2025 року (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Ідеально поєднуються з джинсами: скінні, boyfriend та з розкльошеними моделями. Для розслабленого образу одягніть їх із рваними джинсами й простим топом.
Варіант на весну 2025 (колаж: РБК-Україна)
Ці кросівки-балетки можуть бути чудовим вибором для створення легкого й елегантного літнього образу. Сукня міді або міні з ballet sneakers матиме вигляд поєднання жіночності та зручності.
У поєднанні зі штанами або навіть костюмами ballet sneakers створюють стильний і сучасний лук, особливо якщо ваш стиль схиляється до розслабленої елегантності.
Кросівки-балетки в тренді (фото: instagram.com/benita_company)
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