У шкіряній куртці та модному кепі: акторка Світлицька задає тренди
Шкіряна куртка коричневого відтінку - це один з головних трендів весни 2025 року. Цей колір стане важливим акцентом у гардеробі, надаючи образам нотку елегантності. Крім того, такий верхній одяг ідеально доповнить будь-який "лук".
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram української актриси Олени Світлицької вирішило детальніше розповісти, як такий верхній одяг носити у весняному сезоні.
Як шкіряну куртку носить актриса Світлицька
Артистка слідкує за модними трендами і часто показує у своєму блозі цікаві образи на кожен день. Цього разу вона продемонструвала образ із трендовою курткою-косухою коричневого кольору. Зазначимо, що цей відтінок на піку популярності ще з осені 2024 року.
Олена Світлицька показала модний образ (фото: instagram.com/olena_svitlytska)
Свій образ вона доповнила широкими джинсами з темно-синього деніму, а також бордовим гольфом-водолазкою.
Особливу увагу актриса приділила аксесуарам. Вона підібрала кепі та сумку-клатч насиченого кольору марсала або, як його ще називають, бургунді. Цей відтінок також у модних трендах і дуже полюбився модницям.
Актриса стежить за модними трендами (фото: instagram.com/olena_svitlytska)
Зазначимо, що коричневий і бордовий відтінки дуже добре поєднуються і створюють стильний образ.
Чому коричнева шкіряна куртка в тренді навесні 2025
Універсальність відтінку
Коричневий - це природний і нейтральний колір, який легко поєднується з іншими відтінками. Така куртка має чудовий вигляд із джинсами, штанами, сукнями й навіть спідницями, надаючи кожному образу стильного вигляду. Вона ідеально підходить як для звичайних аутфітів, так і для більш елегантних, формальних образів.
Світлицька показала модний "лук" (фото: instagram.com/olena_svitlytska)
Трендові фасони
Коричневі куртки навесні 2025 року можуть бути як класичними (косухи), так і більш сучасними - в стилі оверсайз або бомбери.
Природні та вінтажні мотиви
Коричневі шкіряні куртки часто асоціюються з вінтажним стилем, який знову в тренді. Така куртка може надати образу класичного, навіть ретро-ефекту, який особливо пасує для тих, хто любить поєднувати сучасні тенденції з елементами минулих десятиліть.
Зручність і стиль
Коричнева шкіра - це не тільки стиль, а й практичність. Вона забезпечує комфорт у будь-яку погоду. Така куртка буде зручним вибором для весняного періоду, коли температура змінюється, але ще потрібен певний захист від прохолодних вітрів.
Олена Світлицька (фото: instagram.com/olena_svitlytska)
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