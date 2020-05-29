Под Кропивницким на шахте произошло ЧП: пострадавшие в тяжелом состоянии

Полиция открыла производство после происшествия на шахте в Кировоградской области
Под Кропивницким на одной из шахт произошло ЧП из-за сбоя в системе подъемного механизма лифтового оборудования. В результате происшествия пострадали 6 человек, которых срочно госпитализировали в больницу.
Медики оценивают состояние двух из них как тяжелое. Об этом 29 мая передали в секторе коммуникации полиции Кировоградской области.
"По информации руководства предприятия, рабочая смена, которая поднималась из штольни и находилась внутри кабины подъемника, не смогла выбраться на поверхность", - говорится в сообщении.
Инцидент произошел сегодня рано утром.
На место прибыли спасатели, которые и помогли людям подняться на поверхность.
В полиции заявили, что информация по факту ЧП была внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас следователи выясняют все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что в феврале в Кривом Роге при спуске в заброшенную шахту погибли двое мужчин.
Также этой зимой в результате обвала на шахте "Южнодонбасская №1" в поселке Угледар Донецкой области погиб один горняк.
Автор: Владимир Костырин