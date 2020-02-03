В Кривом Роге при спуске в заброшенную шахту погибли двое мужчин

Фото: спасатели на месте инцидента (dp.dsns.gov.ua)

Мужчины пытались на видео снять спуск в заброшенный вентиляционный ствол

В Кривом Роге при попытке спуститься в заброшенную шахту погибли двое мужчин. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Сообщается, что инцидент произошел на улице Летчиков в Саксаганском районе Кривого Рога. Группа из пяти человек планировала снять видео спуска в заброшенный вентиляционный ствол шахты.

"Сломав решетку на входе в надшахтное сооружение, 2 мужчин (в возрасте около 30 лет) с помощью альпинистского оборудования спустились вглубь ствола. Однако при неизвестных обстоятельствах оба сорвались", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что горноспасатели спустились в вентиляционный ствол и обнаружили тела погибших на горизонте 550 м. Через два часа тела погибших подняли на поверхность.

Напомним, ранее сообщалось, что в Угледаре Донецкой области в результате обвала на шахте "Южнодонбасская №1" в погиб горняк.

До этого в Торецке из-за пожара на шахте эвакуировали более 200 горняков. Работа шахты была приостановлена, жертв и пострадавших нет.