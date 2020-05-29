Під Кропивницьким на шахті сталася НП: потерпілі у важкому стані

Під Кропивницьким на одній з шахт сталася НП через збій у системі підйомного механізму ліфтового обладнання. В результаті події постраждали 6 осіб, яких терміново госпіталізували в лікарню.

Медики оцінюють стан двох з них як важкий. Про це 29 травня передали в секторі комунікації поліції Кіровоградської області.

"За інформацією керівництва підприємства, робоча зміна, яка піднімалася зі штольні та перебувала всередині кабіни підйомника, не змогла вибратися на поверхню", - йдеться в повідомленні.

Інцидент стався сьогодні рано вранці.

На місце прибули рятувальники, які й допомогли людям піднятися на поверхню.

У поліції заявили, що інформація за фактом НП була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.

Зараз слідчі з'ясовують усі обставини події.

Раніше повідомлялося, що в лютому у Кривому Розі при спуску в покинуту шахту загинули двоє чоловіків.

Також цієї зими в результаті обвалу на шахті "Південнодонбаська №1" в селищі Вугледар Донецької області загинув один гірник.