Под Кропивницким поезд сошел с рельсов: врезался в будку и повалил столб

Локомотив (фото: РБК-Украина)

В Кировоградской области поезд сошел с рельсов

В Кировоградской области произошло ЧП. Грузовой поезд без машиниста и его помощника сошел с рельсов на станции Чернолесская. При этом он снес столб и врезался в будку.

Часть вагонов поезда слетела с рельсов, а часть – перевернулась и улетела с насыпи. К счастью, пострадавших в этом инциденте нет. В данный момент выясняются причины аварии. Об этом сообщает Telegram-канал "Украина Сейчас".

Под Кропивницким поезд врезался в будку и сбил столб (коллаж: Telegram-канал "Украина Сейчас")

Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян на своей странице в Facebook написал о том, что Локомотив, который сошел с рельсов - это ВЛ80Т-1417, 1978 года выпуска, приписанный к локомотивному депо "ТЧ-7 Знаменка".

Под Кропивницким поезд врезался в будку и сбил столб (фото: facebook.com/volodymyr.omelyan)

Напомним, Укрзализныця попала в громкий скандал из-за дырявой крыши в вагоне одного из поездов. Поток воды был настолько сильным, что пассажиры буквально приняли душ во время поездки. Этот инцидент произошел с пассажирами 30 июня в поезде, который двигался по маршруту Апостолово-Херсон.

Ранее народный депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк показала, какую огромную зарплату получают члены наблюдательного совета Укрзализныци. При этом украинцы в соцсетях отметили, что она "слила персональные данные" чиновников. Например, сумма, полученная главой наблюдательного совета Аджунером Шевки с 2018 по 2020 год, составила 13,8 миллиона гривен.

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Автор: Роман Мирончук