Нардеп показала огромные доходы руководства "Укрзализныци"

Опубликованы зарплаты сотрудников УЗ (фото: РБК-Украина)

Опубликованы огромные зарплаты сотрудников Укрзализныци

Народный депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк показала, какую зарплату получают члены наблюдательного совета "Укрзализныци".

Об этом нардеп написала на своей Facebook-странице.

"Доходы членов наблюдательного совета "Укрзализныци". Той железной дороги, которая перешла на 4-дневную работу, той, где дырявые поезда, той, которая закрывает сортировочные станции и увольняет 70 тысяч железнодорожников, той, которая на грани банкротства", - написала автор поста.

Судя по документу, чиновники получают огромные суммы в зарплатах.

Например, сумма, полученная главой наблюдательного совета Аджунером Шевки за период с 2018 по 2020 год – 13,8 миллиона гривен. Андерс Ослунд с сентября по 30 апреля получил более 11,7 млн грн. Кристиан Кун – 11,7 млн. Олег Журавлев и Сергей Лещенко с начала января до конца апреля получили более чем по 1,4 млн грн. А Адомас Азуолас Аудицкас получил почти 3,1 млн грн.

Скриншот (facebook.com/ukrjournalist)

В комментариях украинцы отметили, что нардеп "слила персональные данные" чиновников.

Класний злив персональних даних вийшов.

Ну і відносно "межі банкрутства" чиста маніпуляція. Укрзалізниця переживає скрутні часи через коронавірус, але в 2019 отримала 3 млрд чистого прибутку.

Нормально так державу нашу легально обікрали. Дуже цікаві у цьому всьому відомі анти корупціонери з дуже серйозними знаннями у галузі залізничного транспорту.

Как мы ранее писали, Укрзализныця попала в громкий скандал из-за дырявой крыши в вагоне одного из поездов.

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Автор: Людмила Жукова