Під Кропивницьким потяг зійшов з рейок: врізалася в будку і повалив стовп

Локомотив (фото: РБК-Україна)

В Кіровоградській області потяг зійшов з рейок

У Кіровоградській області сталася НП. Вантажний поїзд без машиніста і його помічника зійшов з рейок на станції Чорноліська. При цьому він зніс стовп і врізався в будку.

Частина вагонів поїзда злетіла з рейок, а частина – перекинулася і вилетіла з насипу. На щастя, постраждалих в цьому інциденті немає. В даний момент з'ясовуються причини аварії. Про це повідомляє Telegram-канал "Україна Зараз".

Під Кропивницьким поїзд врізався в будку і збив стовп (колаж: Telegram-канал "Україна")

Колишній міністр інфраструктури України Володимир Омелян на своїй сторінці в Facebook написав про те, що Локомотив, який зійшов з рейок - це ВЛ80Т-1417, 1978 року випуску, приписаний до локомотивного депо "ТЧ-7 Знам'янка".

Під Кропивницьким поїзд врізався в будку і збив стовп (фото: facebook.com/volodymyr.omelyan)

Нагадаємо, Укрзалізниця потрапила в гучний скандал через дірявий дах у вагоні одного з потягів. Потік води був настільки сильним, що пасажири буквально прийняли душ під час поїздки. Цей інцидент стався з пасажирами 30 червня в поїзді, який рухався по маршруту Апостолове-Херсон.

Раніше народний депутат від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк показала, яку величезну зарплату отримують члени наглядової ради Укрзалізниці. При цьому українці в соцмережах зазначили, що вона "злила персональні дані" чиновників. Наприклад, сума, одержана головою наглядової ради Аджунером Шевки з 2018 по 2020 рік, склала 13,8 мільйона гривень.

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Автор: Роман Мирончук