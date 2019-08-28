Безденежье и депрессия: астролог назвал главных неудачников сентября

Гороскоп на сентябрь 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Для каких знаков Зодиака первый месяц осени 2019 года станет настоящей проверкой на прочность - читайте в гороскопе от Павла Глобы

Гороскоп 2019 на сентябрь подскажет, каким знакам Зодиака нужно быть во всеоружии, чтобы противостоять череде неудач и разочарований, которые им сулят звезды. Известный астролог Павел Глоба выделил три знака Зодиака в своем астропрогнозе на первый месяц осени.

Несмотря на довольно печальные перспективы для этих знаков, астролог советует им набраться терпения и сил, чтобы с успехом преодолеть кризисный период.

Телец

В сентябре 2019 года Тельцам придется решать очень много постоянно возникающих задач, из-за чего они могут даже впасть в депрессию. Астролог рекомендует проявить терпение, чтобы быстро и успешно справиться с навалившимися проблемами. При должном подходе и оперативном реагировании вы с легкостью пройдете этот не самый гладкий период. Позитивным моментом первого осеннего месяца станет полный порядок в финансовой сфере.

Гороскоп на сентябрь 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Дева

Представителям этого знака Зодиака астролог советует не транжирить деньги, а сосредоточиться на экономии, так как сентябрь 2019 года сулит Девам безденежье. Если вы спокойно отнесетесь к режиму сохранения энергии в начале сентября, то уже к его окончанию положение улучшится. Помните, что негативный период скоро пройдет, и действуйте по обстоятельствам.

Рыбы

Не самый лучший месяц ожидается и у Рыб. Представители этого знака в сентябре 2019 года также могут столкнуться с финансовыми проблемами. Кроме того Рыбам не рекомендуется обижаться и вступать в конфликт. Сохраните лицо, будьте сдержаны, и уже в конце месяца вас ожидают благоприятные перемены на работе.

К слову, ранее астролог назвал знаки Зодиака, которым судьба приготовила серьезные испытания в отношениях с любимыми людьми. Представители этих знаков могут вскорости столкнуться с изменами и предательством.

Напомни, не так давно эксперты по изучению астрономии Солнца рассказали, когда следует ожидать нового мощного метеоудара. Геомагнитная буря в начале осени заставит чувствовать метеозависимых людей разбитыми и подавленными.