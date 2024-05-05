Штрафи для ухилянтів: які суми зараз і на скільки їх підвищать

В Україні хочуть посилити покарання щодо тих, хто ухиляється від мобілізації. У Раді продовжується робота над законопроектом №10379, що передбачає збільшення штрафів за порушення правил військового обліку. Цей документ вже пройшов перше читання і готується до другого, але перед цим зазнав низки змін.

Під час підготовки матеріалу використовувалися: законопроект №10379, заява голови Комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності та члена цього комітету Олександра Бакумова.

Про те, як зростуть штрафи для ухилянтів - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Зміст

Яке покарання передбачено зараз

Наразі за порушення правил військового обліку та законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію призовники, військовозобов'язані та резервісти притягуються до адміністративної відповідальності згідно із Кодексом України про адміністративні правопорушення.

Такі порушення тягнуть за собою накладення штрафу від п’ятдесяти (850 грн) до ста (1 700 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нові суми штрафів

Зазначимо, що новий законопроект №10379, який встановить нові суми штрафів з порушення мобілізації і військового обліку, пройшов перше читання 10 квітня. Після внесення профільним Комітетом правок документ мають розглянути в сесійній залі парламенту в другому читанні найближчим часом. Після чого, згідно з регламентом і Конституцією, його має підписати спікер ВРУ і передати документ на підпис президенту, а потім через місяць після публікації закон набуває чинності.

Що стосується вмісту законопроекту, то наразі відомо, що він передбачає суттєве підвищення штрафів для порушників правил військового обліку та законодавства про оборону, військовий обов’язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Очікується, що суми штрафів для ухилянтів будуть наступними:

за порушення правил військового обліку (стаття 210 Кодексу про адміністративні правопорушення): штраф від 3 400 до 5 100 грн , за повторне порушення або в особливий період - від 17 000 до 25 500 грн;

, за повторне порушення або в особливий період - від грн; за порушення законодавства про оборону та мобілізацію у мирний час (210-1 КУпАП): від 5 100 до 8 500 грн - для громадян, від 17 000 до 34 000 грн - для посадових та юридичних осіб;

- для громадян, від 17 000 до 34 000 грн - для посадових та юридичних осіб; за порушення законодавства про оборону та мобілізацію у воєнний час: від 17 000 до 25 500 грн - для громадян, від 34 000 до 59 500 грн - для посадових та юридичних осіб.

Водночас за інформацію, яка може бути надана ТЦК з держреєстрів (наприклад, номер паспорта, виїзди за кордон тощо), не може бути складено матеріали про адміністративне порушення, адже держава має сама впоратися з обміном такими даними, пояснює член Комітету з питань правоохоронної діяльності Олександр Бакумов.

Крім того, нардепи передбачили термін накладення штрафів упродовж року з моменту вчинення правопорушення, але не пізніше, як через три місяці з моменту виявлення правопорушення.

Тюремних строків не буде?

Варто зауважити, що в початковій версії проекту закону, яку вносив уряд, за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, зокрема відмову від проходження медогляду, пропонувалося встановити кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років. Але Комітет виключив цю норму.

Крім того, суми штрафів Кабінет міністрів пропонував зробити значно вищими. Початково ініціювалося встановити за порушення законодавства про оборону і мобілізацію в мирний час штрафу (для громадян) у розмірі від 34 000 до 85 000 тисяч гривень, а в умовах особливого періоду - від 153 000 до 204 000 тисяч гривень.