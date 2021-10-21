Кривой Рог накрыла пыльная буря: в чем ее опасность и как уберечься

"Такое природное явление, как пыльная буря, учащается на территории Украины, ведь связано с усилением изменений климата. Длительное отсутствие осадков вызывает пересушивания почвы, а сильный ветер поднимает верхний слой земли, что приводит к запыленности воздуха на большой территории", - заявил эксперт.

Он также отметил, что сегодня, 21 октября, синоптики из Укргидрометцентра сообщили о сильных порывах ветра, которые достигнут 15-20 м/с в большинстве областей Украины. В ДСНС предупредили о "желтом" уровне опасности.

По словам Мальованого, в Кривом Роге пыльная буря усиливается из-за того, что в городе находится очень много карьеров и предприятий, которые добывают горные породы.

Эксперт добавил, что из-за сильного ветра опасные частицы с промышленных объектов попадают в воздух, что негативно может сказаться на здоровье местных жителей.

В Госэкоинспекции советуют придерживаться ряда рекомендаций: