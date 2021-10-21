Кривий Ріг накрила пилова буря: в чому її небезпека і як уберегтися

"Таке природне явище, як пилова буря, частішає на території України, адже пов'язане з посиленням змін клімату. Тривала відсутність опадів викликає пересушування грунту, а сильний вітер піднімає верхній шар землі, що призводить до запиленості повітря на великій території", - заявив експерт.

Він також зазначив, що сьогодні, 21 жовтня, синоптики з Укргідрометцентру повідомили про сильні пориви вітру, які досягнуть 15-20 м/с у більшості областей України. У ДСНС попередили про "жовтий" рівень небезпеки.

За словами Мальованого, в Кривому Розі пилова буря посилюється через те, що в місті знаходиться дуже багато кар'єрів і підприємств, які видобувають гірські породи.

Експерт додав, що через сильний вітер небезпечні частинки з промислових об'єктів потрапляють в повітря, що негативно може позначитися на здоров'ї місцевих жителів.

У Держекоінспекції радять дотримуватися ряду рекомендацій: