По Кривому Рогу разгуливал страус: животное напугало водителей и рассмешило сеть
В Кривом Роге Днепропетровской области водителей напугал страус, который несколько раз неожиданно выбегал на дорогу. При этом видео повеселило пользователей сети.
Видео со страусом опубликовали на странице "mykrivoyrog" в Instagram.
Позже выяснилось, что животное сбежало не из фермы, а из частного хозяйства. За ним пришли хозяева.
Пользователи сети прокомментировали видео со страусом.
- Когда вышел в магазин и забыл зачем;
- Какой прикольный, можно себе забрать, я на нем буду в институт ездить;
- Это мой бывший, а я думала куда он пропал;
- Он бедняга в шоке;
- Самый лучший город!
- Ему страшно, наверное. Хоть бы его не убили у него и так жизнь нелегкая;
- Экология налаживается. Страусы возвращаются в родные края;
- Там недалеко от этого места, их небольшая ферма.
Напомним, в Киеве всю ночь спасали экзотического ежа, который застрял в батарее. Спасателям животных пришлось сделать все, чтобы охладить африканского ежа. Его изолировали от раскаленной трубы, чтобы он не получил тепловой удар.
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