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В Киеве всю ночь спасали экзотического ежа, который застрял в батарее (фото)

Новина українською → Киев, Среда 17 марта 2021 17:54
В Киеве всю ночь спасали экзотического ежа, который застрял в батарее (фото) В Киеве спасатели вытащили ежа из батареи (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

В Киеве в жилом доме из вольера сбежал африканский еж и застрял в батарее отопления. Инцидент произошел ночью 13 марта. Команда спасения животных приехала на помощь и вытаскивала ежа до самого утра.

Об этом сообщает команда спасения животных "Kyiv Animal Rescue Group" на своей странице в Facebook.

Первым делом спасателям пришлось сделать все, чтобы охладить животное. Его необходимо было изолировать от раскаленной трубы, чтобы он не получил тепловой удар.

В Киеве всю ночь спасали экзотического ежа, который застрял в батарее (фото)

В Киеве спасатели вытащили ежа из батареи (фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup)

Для этого отключили систему отопления и слили горячую воду. После этого с помощью болгарки спасатели расширили щель между секциями батареи, без нарушения целостности конструкции.

В Киеве всю ночь спасали экзотического ежа, который застрял в батарее (фото)В Киеве всю ночь спасали экзотического ежа, который застрял в батарее (фото)

В Киеве спасатели вытащили ежа из батареи (фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup)

Сложность в спасении ежа заключалась в том, что из-за стресса он все время пытался свернуться в клубок. Это вызвало немало сложностей у спасателей. Достать ежа из батареи они смогли только к 6 часам утра.

В Киеве всю ночь спасали экзотического ежа, который застрял в батарее (фото)В Киеве всю ночь спасали экзотического ежа, который застрял в батарее (фото)

В Киеве спасатели вытащили ежа из батареи (фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup)

Спасатели использовали дополнительные подпорки, и еж смог высунуться в проделанное отверстие, после чего его достали.

Напомним, ученые клонировали находящийся под угрозой исчезновения вид хорьков. Для этого использовали клетки, которые были заморожены более 30 лет назад.

Ранее в Чернобыле покрасовались перед камерой исчезнувшие животные.

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