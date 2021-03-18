По Кривому Розі розгулював страус: тварина налякала водіїв і розсмішила мережу

У Кривому Розі Дніпропетровської області водіїв налякав страус, який кілька разів несподівано вибігав на дорогу. При цьому відео повеселило користувачів мережі.

Пізніше з'ясувалося, що тварина втекла не з ферми, а з приватного господарства. За нею прийшли господарі.

Нагадаємо, в Києві всю ніч рятували екзотичного їжака, який застряг в батареї. Рятувальникам тварин довелося зробити все, щоб охолодити африканського їжака. Його ізолювали від розпеченої труби, щоб він не отримав тепловий удар.

Ми також писали про те, що під Одесою люди провчили шкуродера, який замордував кота на очах у господаря. Зоозахисники на приватному двоповерховому будинку пенсіонера написали "тут живе шкуродер" і залишили інші невтішні написи.