По Кривому Розі розгулював страус: тварина налякала водіїв і розсмішила мережу
У Кривому Розі Дніпропетровської області водіїв налякав страус, який кілька разів несподівано вибігав на дорогу. При цьому відео повеселило користувачів мережі.
Відео зі страусом опублікували на сторінці "mykrivoyrog" в Instagram.
Пізніше з'ясувалося, що тварина втекла не з ферми, а з приватного господарства. За нею прийшли господарі.
Користувачі мережі прокоментували відео зі страусом.
- Коли вийшов у магазин і забув навіщо;
- Який прикольний, можна собі забрати, я на ньому буду їздити в інститут;
- Це мій колишній, а я думала куди він пропав;
- Він бідолаха в шоці;
- Найкраще місто!
- Йому страшно, напевно. Хоч би його не вбили і нього му так нелегке життя;
- Екологія налагоджується. Страуси повертаються в рідні краї;
- Там недалеко від цього місця, їх невелика ферма.
Нагадаємо, в Києві всю ніч рятували екзотичного їжака, який застряг в батареї. Рятувальникам тварин довелося зробити все, щоб охолодити африканського їжака. Його ізолювали від розпеченої труби, щоб він не отримав тепловий удар.
Ми також писали про те, що під Одесою люди провчили шкуродера, який замордував кота на очах у господаря. Зоозахисники на приватному двоповерховому будинку пенсіонера написали "тут живе шкуродер" і залишили інші невтішні написи.