Герои не умирают: погибла женщина-доброволец из батальона "Донбасс-Украина"

Умерла женщина-доброволец (Коллаж РБК-Украина)

Женщина мечтала освободить родной Донецк

В среду, 17 июля, скончалась боец батальона "Донбасс-Украина" Стребиж Светлана Ивановна. Об этом сообщили на странице "Добровольческий батальон территориальной обороны Донецкой области "Донбасс" в социальной сети Facebook.

Светлана Стребиж родилась в Донецке. Добровольцем стала в марте 2015 года – она вступила в батальон "Донбасс-Украина" и защищала родную страну. За годы службы прошла путь от солдата до офицера, от бухгалтера до начфина воинской части.

Полтора года назад у нее обнаружили онкологическое заболевание и ей пришлось перенести 18 сеансов химиотерапии. Близкие и друзья помогали ей и объявляли сбор средств на лечение, но болезнь оказалась сильнее.

Стребиж Светлана (facebook.com/teroboronaDonbass)

Она все время жила надеждой, что ее родной город вернется под контроль Украины и мужественно боролась с болезнью, чтобы продолжать защищать свою страну от оккупантов.

У нее остался сын, которого она воспитала с любовью к Украине, и он под гимн Украины выходил из Севастополя после оккупации Крыма.

"После полутора летней борьбы с онкологией при жизни, все время планировала продолжить службу ради возвращения оккупированной земли под контроль Украины, поскольку ее дом город Донецк. Слава Украине! Герои не умирают!" – сказано в сообщении.

Стребиж Светлана (facebook.com/teroboronaDonbass)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что умер еще один военный ВСУ, который попал под обстрел колонны ДонОГА.

А также рассказывали о том, что под Авдеевкой погиб военный 92-ой отдельной механизированной бригады.