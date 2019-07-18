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У Кривому Розі помер відомий журналіст: усі подробиці

STYLERЖиття    18.07.2019 - 16:01
У Кривому Розі помер відомий журналіст: усі подробиці
Помер журналіст Володимир Думанський (фото: Уніан)

Володимир Думанський помер у лікарні через проблеми з серцем

Сьогодні, 18 липня, помер відомий український журналіст і фотограф Володимир Думанський. Про це повідомили близькі та друзі Володимира на його сторінці в Facebook.

Серце Думанського зупинилося в 10:45 в лікарні, де він перебував з діагнозом "серцева недостатність".

У Кривому Розі помер відомий журналіст: усі подробиці

Володимир Думанський (фото: facebook.com/dumanskiyv)

"Сьогодні о 10:45 зупинилося велике серце Вови Думанського, нашого друга. Останні дні їм займалися хлопці з Кривбасу, кожен день. Андрій Єременко був сьогодні поряд. Прохання не спекулювати на темі "погані лікарі, ніхто не допомагав", так возили на обстеження, ліками і всім необхідним був забезпечений, соцслужби займалися мамою, все було по-людські. Так сталося. Вічна пам'ять маленькій, але дуже великій, світлій людині, художнику, автору, поету, письменнику. R. I.P", - написав депутат у Криворізькій міськраді Микола Колесник.

У Кривому Розі помер відомий журналіст: усі подробиці

Скріншот з Facebook

Відомо, що останні дні Думанський провів у лікарні. Про це він сам повідомив в соцмережі.

"Другий день лікарні ще важкувато. На вечір трохи полегшало. Сиджу на ліжку", - зазначив журналіст.

У Кривому Розі помер відомий журналіст: усі подробиці

Скріншот з Facebook

Користувачі мережі також сумують за Володимиром.

  • Світла пам'ять;
  • Тільки два дні тому додалася в друзі;
  • Світла пам'ять Володі. Знала тільки заочно. Як боляче! Особливо якщо подивитися, як ходять живі здорові всякі бомжі, алкаші і пройдисвіти, то кричати хочеться. Він так боровся за життя!!!

У Кривому Розі помер відомий журналіст: усі подробиці

Скріншот з Facebook

  • Відмучився. Земля йому пухом. Щирі співчуття мамі;
  • Як? Вчора ж ще писав пост про те, що у лікарні.... Боже мій! Нехай земля буде пухом. Царство Небесне!

У Кривому Розі помер відомий журналіст: усі подробиці

Скріншот з Facebook

Нагадаємо, що загинула жінка-доброволець з батальйону "Донбас-Україна" Стребиж Світлана Іванівна.

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