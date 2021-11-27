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В Кривом Роге трамвай протаранил маршрутку, и та сбила мальчика на "зебре" (видео)

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Кривой Рог, Суббота 27 ноября 2021 12:20
В Кривом Роге трамвай протаранил маршрутку, и та сбила мальчика на "зебре" (видео) Фото: автомобили полиции и "скорой помощи" (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

В Кривом Роге произошло ДТП с участием маршрутки и трамвая, и в результате аварии пострадал пешеход - 15-летний мальчик, который в тот момент переходил дорогу на переходе. Ребенка госпитализировали в больницу с травмами.

Об этом 27 ноября передает издание "Вiдкритий".

Инцидент произошел на улице Свято-Николаевской улице в пятницу вечером.

Предварительно известно, что маршрутный автобус №300 объезжал машины, стоящие на обочине дороги, и таким образом выехал на трамвайные пути, остановившись на них перед "зеброй".

В это время как раз по пешеходному переходу шли подростки - два мальчика с велосипедами.

Водитель трамвая не успел затормозить вовремя, и врезался в маршрутку в задний бампер. Сила удара была такая, что бус вытолкнуло на "зебру", и далее транспорт наехал на одного из детей.

В Кривом Роге трамвай протаранил маршрутку, и та сбила мальчика на &quot;зебре&quot; (видео)

В Кривом Роге в ДТП с маршруткой и трамваем пострадал 15-летний пешеход (фото: скриншот видео opentv.media)

На место ДТП приехала карета "скорой", а также правоохранители.

Пострадавшего подростка увезли в городскую больницу №8 для оказания медпомощи, и врачи оценивают его состояние как средней тяжести.

Полиция выясняет детали и обстоятельства аварии.

В сети опубликовали видео с места происшествия.

Видео: в Кривом Роге маршрутка после столкновения с трамваем сбила подростка

Как сообщалось, около недели назад в Киеве грузовой микроавтобус врезался в трамвай с пассажирами.

Напомним также, перед этим в Запорожье произошло ДТП с участием маршрутки, и в результате пострадали шесть человек.

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