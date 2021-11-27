У Кривому Розі трамвай протаранив маршрутку, і та збила хлопчика на "зебрі" (відео)
У Кривому Розі сталася ДТП за участю маршрутки і трамвая, і в результаті аварії постраждав пішохід - 15-річний хлопчик, який в той момент переходив дорогу на переході. Дитину госпіталізували до лікарні з травмами.
Про це 27 листопада передає видання "Відкритий".
Інцидент стався на вулиці Свято-Миколаївській вулиці в п'ятницю ввечері.
Попередньо відомо, що маршрутний автобус №300 об'їжджав машини, що стояли на узбіччі дороги, і таким чином виїхав на трамвайні колії, зупинившись на них перед "зеброю".
В цей час якраз по пішохідному переходу йшли підлітки - два хлопчики з велосипедами.
Водій трамвая не встиг загальмувати вчасно, і врізався в маршрутку в задній бампер. Сила удару була така, що бус виштовхнуло на "зебру", і далі транспорт наїхав на одного з дітей.
У Кривому Розі в ДТП з маршруткою і трамваєм постраждав 15-річний пішохід (фото: скріншот відео).media)
На місце ДТП приїхала карета "швидкої", а також правоохоронці.
Постраждалого підлітка відвезли до міської лікарні №8 для надання медичної допомоги, і лікарі оцінюють його стан як середньої тяжкості.
Поліція з'ясовує деталі та обставини аварії.
У мережі опублікували відео з місця події.
Відео: у Кривому Розі маршрутка після зіткнення з трамваєм збила підлітка
Як повідомлялося, близько тижня тому в Києві вантажний мікроавтобус врізався в трамвай з пасажирами.
Нагадаємо також, перед цим у Запоріжжі сталася ДТП за участю маршрутки, і в результаті постраждали шестеро людей.