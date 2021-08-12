В Кривом Роге в супермаркете на посетителей упал потолок: в администрации говорят - все безопасно

Обрушение случилось вчера вечером. Обвалился подвесной потолок в мясном отделе магазина сети продуктовых супермаркетов "Varus".

Сообщается, что пострадавшего покупателя доставили в 17-ю городскую больницу, где должны сделать компьютерную томографию позвоночника.

После ЧП торговую точку закрыли на ремонт.

В Кривом Роге после обвала супермаркет временно закрыли (фото: facebook.com/groups/Ingulets)

Пользователи сети высказывают предположения, что обрушение стало результатом некачественно сделанного ремонта несколько лет назад. Другие полагают, что дело в крупной бытовой технике, которую расположили на втором этаже, и перекрытие просто не выдержало веса холодильников.

Очевидцы сняли на фото последствия обрушения.

В Кривом Роге обвалился подвесной потолок в супермаркете "Varus" (фото: facebook.com/groups/Ingulets)

Что говорят о ЧП представители сети супермаркетов

После обрушения была проведена проверка подобных конструкций во всех магазинах сети совместно с подрядчиком, рассказал представитель "Варуса" Александр Шуть, передает "Днепр вечерний".

Он заверил, что по ее результатам "можем уверенно утверждать, что все элементы в наших магазинах надежно закреплены и безопасны для клиентов и сотрудников".

Шуть объяснил, что подвесная конструкция в этом супермаркете была установлена в январе 2021 года после реконструкции, и подрядчик соблюдал все строительные требования и нормы безопасности.

"Пострадавшему оказана необходимая помощь, администрация супермаркета настояла на проверке состояния его здоровья в медицинском учреждении и оплатила экстренные расходы. Госпитализация и лечение не понадобились. Медики убедились, что здоровью посетителя ничего не угрожает и он на следующий день вышел на работу", - рассказал представитель сети магазинов.

Он также добавил, что сеть инициировала взыскание материального ущерба с подрядчика.