Во Львове из-за снега в магазине обрушилась крыша: видео с места ЧП

Во Львове в четверг, 11 февраля, возле супермаркета "Рукавичка", обрушилась крыша достройки, которая находилась со стороны магазина. Инцидент произошел в 17:30 на улице Луганская 6 в магазине "Гора".

Об этом сообщает " Варта1 ".

Снег во Львове обрушил в магазине крышу (видео: YouTube)

По словам работников службы ГСЧС, женщину вывели из магазина, она не травмировалась, но сейчас находится в состоянии шока.

Снег во Львове обрушил в магазине крышу (фото: varta1.com.ua)

На место ЧП приехали спасатели и патрульная полиция города. Известно, что в помещении на тот момент находилась сотрудница магазина, но она, к счастью, не пострадала.

Снег во Львове обрушил в магазине крышу (фото: varta1.com.ua)

Отметим, что Львов продолжает засыпать снегом уже пятый день. Местные власти призвали жителей города оставаться дома и работать дистанционно. За последние два дня в городе выпала месячная норма осадков.

При этом расчищен только центр Львова, жителям же остальной части города приходится пробираться через полуметровые сугробы.

По прогнозам синоптиков, снегопады будут продолжаться еще двое суток, а на выходных начнутся серьезны морозы. Столбики термометров опустятся до -12… -15 градусов.

Напомним, непогода в Украине разыгралась в значительной части страны. Снегопад в столице не прекращается четвертые сутки, в западных регионах из-за снежной бури ввели ограничение движения транспорта.