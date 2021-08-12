У Кривому Розі в супермаркеті на відвідувачів впала стеля: в адміністрації кажуть - все безпечно

Обвалення сталося вчора ввечері. Звалилася підвісна стеля в м'ясному відділі магазину мережі продуктових супермаркетів "Varus".

Повідомляється, що постраждалого покупця доставили до 17-ої міської лікарні, де повинні зробити комп'ютерну томографію хребта.

Після НП торгову точку закрили на ремонт.

У Кривому Розі після обвалу супермаркет тимчасово закрили (фото: facebook.com/groups/Ingulets)

Користувачі мережі висловлюють припущення, що обвалення стало результатом неякісно зробленого ремонту кілька років тому. Інші вважають, що справа у великій побутовій техніці, яку розмістили на другому поверсі, і перекриття просто не витримало ваги холодильників.

Очевидці зняли на фото наслідки обвалення.

У Кривому Розі обвалилася підвісна стеля в супермаркеті "Varus" (фото: facebook.com/groups/Ingulets)

Що говорять про НП представники мережі супермаркетів

Після обвалення була проведена перевірка подібних конструкцій у всіх магазинах мережі спільно з підрядником, розповів представник "Варуса" Олександр Шуть, передає"Дніпро вечірній".

Він запевнив, що за її результатами "можемо впевнено стверджувати, що всі елементи в наших магазинах надійно закріплені та безпечні для клієнтів і співробітників".

Шуть пояснив, що підвісна конструкція в цьому супермаркеті була встановлена в січні 2021 року після реконструкції, і підрядник дотримувався усіх будівельних вимог та норми безпеки.

"Потерпілому надана необхідна допомога, адміністрація супермаркету наполягла на перевірці стану його здоров'я в медичному закладі й оплатила екстрені витрати. Госпіталізація і лікування не знадобилися. Медики переконалися, що здоров'ю відвідувача нічого не загрожує і він наступного дня вийшов на роботу", - розповів представник мережі магазинів.

Він також додав, що мережа ініціювала стягнення матеріальної шкоди з підрядника.